Börsenplätze Nutrien-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nutrien-Aktie:

75,82 EUR -10,27% (03.11.2022, 13:18)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Nutrien-Aktie:

113,83 CAD 0,00% (02.11.2022, 21:15)



NYSE-Aktienkurs Nutrien-Aktie:

82,98 USD -3,26% (02.11.2022, 21:00)



ISIN Nutrien-Aktie:

CA67077M1086



WKN Nutrien-Aktie:

A2DWB8



Ticker-Symbol Nutrien-Aktie:

N7T



Toronto Stock Exchange-Symbol Nutrien-Aktie:

NTR



NYSE-Symbol Nutrien-Aktie:

NTR



Kurzprofil Nutrien Ltd.:



Nutrien Ltd. (ISIN: CA67077M1086, WKN: A2DWB8, Ticker-Symbol: N7T, Toronto Stock Exchange-Symbol: NTR, NYSE-Symbol: NTR) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das landwirtschaftliche Betriebsmittel und Dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Nutrien Ag Solutions ("Retail"), Kali, Stickstoff und Phosphat. Nutrien wurde durch die Fusion von Potash Corporation of Saskatchewan Inc. und Agrium Inc. gegründet, die im Januar 2018 abgeschlossen wurde. Der Kaliproduzent ist an der Toronto Stock Exchange und der New York Stock Exchange notiert. Weitere Informationen unter https://www.nutrien.com. (03.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nutrien-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nutrien Ltd. (ISIN: CA67077M1086, WKN: A2DWB8, Ticker-Symbol: N7T, Toronto Stock Exchange-Symbol: NTR, NYSE-Symbol: NTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der kanadische Düngerkonzern Nutrien bekomme eine Kaufzurückhaltung der Landwirte in Nordamerika zu spüren. Nach einer eher kurzen Düngephase im Frühjahr säßen die Farmer auf höheren Kali-Lagerbeständen als üblich, weshalb sie sich bei Käufen zurückhielten, habe der Konkurrent von K+S ( ISIN DE000KSAG888 WKN KSAG88 ) am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitgeteilt.Hinzu kämen Belastungen bei der Produktion von Stickstoffdünger durch Einschränkungen bei der Gasversorgung in Trinidad. Daher habe Nutrien den Gewinnausblick gesenkt. Die Aktien seien am Donnerstag im vorbörslichen US-Handel unter Druck geraten.Die Nutrien-Führung rechne 2022 nun mit einem bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 12,2 bis 13,2 Milliarden US-Dollar, nach bisher avisierten 14,0 bis 15,5 Milliarden. Das wäre immer noch deutlich mehr als die 2021 erzielten 7,1 Milliarden. So würden Düngerhersteller schon länger von hohen Verkaufspreisen profitieren, die durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine noch weiter nach oben geschnellt seien, denn die mit Sanktionen belegten Staaten Russland und Belarus würden zu den größten Kaliproduzenten der Welt zählen.Im abgelaufenen dritten Quartal sei der Umsatz bei Nutrien um 36 Prozent auf knapp 8,2 Milliarden Dollar gestiegen. Das operative Ergebnis sei im Jahresvergleich dank hoher Verkaufspreise um 50 Prozent auf knapp 2,5 Milliarden Dollar geklettert. Unter dem Strich sei mit knapp 1,6 Milliarden Dollar mehr als doppelt so viel hängen geblieben wie vor einem Jahr. Das gehe auch auf eine Wertzuschreibung im Phosphat-Geschäft zurück, mit der eine frühere Wertberichtigung umgekehrt worden sei.Wer bereits investiert ist, sollte an Bord bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Nutrien-Aktie. Der Stoppkurs könne bei 70,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 03.11.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link