Kurzprofil Nutrien Ltd.:



Nutrien Ltd. (ISIN: CA67077M1086, WKN: A2DWB8, Ticker-Symbol: N7T, Toronto Stock Exchange-Symbol: NTR, NYSE-Symbol: NTR) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das landwirtschaftliche Betriebsmittel und Dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Nutrien Ag Solutions ("Retail"), Kali, Stickstoff und Phosphat. Nutrien wurde durch die Fusion von Potash Corporation of Saskatchewan Inc. und Agrium Inc. gegründet, die im Januar 2018 abgeschlossen wurde. Der Kaliproduzent ist an der Toronto Stock Exchange und der New York Stock Exchange notiert. Weitere Informationen unter https://www.nutrien.com. (01.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nutrien-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nutrien Ltd. (ISIN: CA67077M1086, WKN: A2DWB8, Ticker-Symbol: N7T, Toronto Stock Exchange-Symbol: NTR, NYSE-Symbol: NTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Rede vom FED-Chef Powell habe es in sich gehabt und Anleger hätten erleichtert aufgeatmet, da erneut bekräftigt worden sei, dass das Tempo bei der Zinserhöhung gedrosselt werden solle. Zusätzlich hätten die robusten Arbeitsmarktdaten beflügelt. Auch die Nutrien-Aktie profitiere von der positiven Stimmung und setze wieder zur Erholung an.Die Aktie des Düngemittel-Konzerns befinde sich übergeordnet noch auf Richtungssuche. Anfang November hätten den Anlegern das neuste Zahlenwerk nicht geschmeckt und der Titel sei auf ein frisches Jahrestief bei 69,16 US-Dollar gefallen. Im Anschluss hätten dann die Bullen wieder das Ruder übernommen und die Aktie habe im Monatsverlauf um bis zu 20 Prozent zugelegt. Kurzzeitig habe der Titel auch den GD50 bei 81,82 Dollar geknackt. Im Anschluss sei der Kurs bedingt durch Gewinnmitnahmen wieder abgesackt.Trotzdem befinde sich die Aktie aktuell charttechnisch in einer kurzfristigen Erholungsphase. Auf der Unterseite stütze der GD21 bei 78,74 Dollar sowie der technische Support bei 74,79 Dollar. Auf der Oberseite versperre aktuell der Widerstand am GD100 bei 84,32 Dollar den Weg. Sobald die Bullen den Ausbruch gemeistert hätten, sei der Weg frei bis zur 200-Tage-Linie bei 89,43 Dollar.Auch wenn die neuesten Zahlen die Erwartungen nicht hätten erfüllen können, setze der Kali-Riese seine Erfolgsgeschichte fort. Dank anhaltend hoher Kali-Preise erwirtschafte das Unternehmen viel Geld.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nutrien-Aktie: