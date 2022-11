Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nu Holdings Ltd.:



Nu Holdings Ltd. (ISIN: KYG6683N1034, WKN: A3C82G, Ticker-Symbol: M1Z, NYSE-Symbol: NU) wurde 2013 auf den Kaimaninseln gegründet. Das Unternehmen beschäftigt über 5.000 Mitarbeiter. Die Bankenplattform ist auf den brasilianischen, mexikanischen und kolumbianischen Märkten absolut führend. Derzeit hat Nu Holdings Ltd. etwa 48 Millionen Kunden auf der ganzen Welt. (15.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nu Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nu Holdings Ltd. (ISIN: KYG6683N1034, WKN: A3C82G, Ticker-Symbol: M1Z, NYSE-Symbol: NU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das brasilianische Fintech Nu Holdings feuere weiter auf allen Zylindern. Im dritten Quartal habe die Neo-Bank ihren Umsatz fast verdreifacht und sei gemessen an der Zahl der aktiven Kunden in die Top Ten der größten Finanzinstitute Lateinamerikas aufgestiegen. Vorbörslich springe die Aktie am Dienstag zweistellig.Nu Holdings, die Betreiberin der Digitalbank Nubank, melde für das dritte Quartal einen Umsatz von 1,31 Milliarden Dollar. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sei das ein Plus von 171 Prozent und im Vergleich mit dem Vorquartal, als die Brasilianer 1,16 Milliarden umgesetzt hätten, sei das Unternehmen um 13 Prozent gewachsen. Auch beim durchschnittlichen Umsatz pro aktivem Kunden habe Nubank zugelegt: Dieser habe sich in Q3 2022 auf 7,90 Dollar belaufen - 61 Prozent über dem Wert des dritten Jahresviertels 2021.In den drei Märkten Brasilien, Kolumbien und Mexiko habe die Digitalbank zum 30. September 70,4 Millionen Nutzer, wovon 5,1 Millionen im dritten Quartal gewonnen worden seien. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sei der Kundenkreis damit um 46 Prozent gestiegen. Gemessen an der Zahl der aktiven Kunden im dritten Quartal sei Nu Holdings das sechstgrößte Finanzinstitut in Lateinamerika gewesen.Obwohl sich das Unternehmen weiter voll im Wachstumsmodus befinde, weise es für Q3 2022 einen Nettogewinn von 7,8 Millionen Dollar aus. Vor einem Jahr habe noch ein Verlust von 1,2 Millionen Dollar zu Buche gestanden.Die Quartalszahlen würden Nu Holdings starke Positionierung im wachstumsstärksten Bankenmarkt der Welt bestätigen. Diese habe unter anderem Warren Buffett überzeugt, der mit Berkshire Hathaway eine Milliarde Dollar in das Fintech investiert habe.Auch "Der Aktionär" bleibt weiter bullish für die Brasilianer. Auf dem aktuellen Niveau können auch Neueinsteiger noch zugreifen, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 15.11.2022)