Tradegate-Aktienkurs Nu Holdings-Aktie:

3,92 EUR -4,85% (08.07.2022, 22:27)



NYSE-Aktienkurs Nu Holdings-Aktie:

3,98 USD -4,56% (08.07.2022, 22:00)



ISIN Nu Holdings-Aktie:

KYG6683N1034



WKN Nu Holdings-Aktie:

A3C82G



Ticker-Symbol Nu Holdings-Aktie:

M1Z



NYSE-Symbol Nu Holdings-Aktie:

NU



Kurzprofil Nu Holdings Ltd.:



Nu Holdings Ltd. (ISIN: KYG6683N1034, WKN: A3C82G, Ticker-Symbol: M1Z, NYSE-Symbol: NU) wurde 2013 auf den Kaimaninseln gegründet. Das Unternehmen beschäftigt über 5.000 Mitarbeiter. Die Bankenplattform ist auf den brasilianischen, mexikanischen und kolumbianischen Märkten absolut führend. Derzeit hat Nu Holdings Ltd. etwa 48 Millionen Kunden auf der ganzen Welt. (10.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nu Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nu Holdings Ltd. (ISIN: KYG6683N1034, WKN: A3C82G, Ticker-Symbol: M1Z, NYSE-Symbol: NU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Nu Holdings-Aktie komme weiter nicht auf die Füße. Am Freitag habe das Papier fast 5% verloren. Seit dem Börsengang habe sich der Kurs mehr als halbiert und die Bewertung liege sogar unterhalb derer, zu der Star-Investor Warren Buffett vor gut einem Jahr ins brasilianische Fintech investiert habe.Trotz der starken Zahlen sei die Kursentwicklung der Nu Holdings-Aktie enttäuschend. Zwar habe sich der Kurs in den letzten drei Woche stabilisiert, mit 3,98 USD notiere er aber dennoch 56% unterhalb des Ausgabepreise beim Börsengang Anfang Dezember. Die Marktkapitalisierung der Digitalbank sei mit 18,3 Mrd. USD sogar mehr als ein Drittel niedriger, als die 30-Mrd.-USD-Bewertung, zu der Warren Buffetts Berkshire Hathaway im Juni 2021 investiert habe.Für den Absturz der Nu Holdings-Aktie gebe es aber auch eine Reihe von Gründen. Übergeordnet spiele das sich aufgrund steigender Zinsen deutlich eingetrübte Umfeld für Wachstumsunternehmen und Fintechs im Speziellen eine Rolle. Daneben schlage das sich abschwächende Wirtschaftswachstum von Brasilien, dem Heimatmarkt von Nu Holding, auf die Stimmung der Anleger. Zwischen Januar und März sei das Bruttoinlandsprodukt nur mehr um 1% gewachsen. Im Vorjahr seien es noch 1,7% gewesen.Die Nu Holdings-Aktie habe mit einigen Belastungsfaktoren zu kämpfen, die sie trotz des beachtlichen Wachstums des Unternehmens noch eine Zeit lang von einem Ausbruch nach oben abhalten dürften. "Der Aktionär" behalte Nu Holdings auf der Watchlist, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nu Holdings-Aktie: