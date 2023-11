NYSE-Aktienkurs Nu Holdings-Aktie:

Kurzprofil Nu Holdings Ltd.:



Nu Holdings Ltd. (ISIN: KYG6683N1034, WKN: A3C82G, Ticker-Symbol: M1Z, NYSE-Symbol: NU) wurde 2013 auf den Kaimaninseln gegründet. Das Unternehmen beschäftigt über 5.000 Mitarbeiter. Die Bankenplattform ist auf den brasilianischen, mexikanischen und kolumbianischen Märkten absolut führend. Derzeit hat Nu Holdings Ltd. etwa 48 Millionen Kunden auf der ganzen Welt. (27.11.2023/ac/a/n)



Nu habe erneut ein starkes Ergebnis für das Quartal erzielt und eine "beeindruckende" Eigenkapitalrendite von 21% bei einer nach wie vor niedrig verschuldeten Bilanz erzielt. Die Nu Holdings-Aktie sei jedoch nach den Ergebnissen gefallen, was die hohen Erwartungen zeige, die in die aktuelle Bewertung des Unternehmens eingeflossen seien.Die Analysten der Citigroup stufen die Nu Holdings-Aktie weiterhin mit "neutral" ein. (Analyse vom 27.11.2023)