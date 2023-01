Tradegate-Aktienkurs Nu Holdings-Aktie:

Kurzprofil Nu Holdings Ltd.:



Nu Holdings Ltd. (ISIN: KYG6683N1034, WKN: A3C82G, Ticker-Symbol: M1Z, NYSE-Symbol: NU) wurde 2013 auf den Kaimaninseln gegründet. Das Unternehmen beschäftigt über 5.000 Mitarbeiter. Die Bankenplattform ist auf den brasilianischen, mexikanischen und kolumbianischen Märkten absolut führend. Derzeit hat Nu Holdings Ltd. etwa 48 Millionen Kunden auf der ganzen Welt. (09.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nu Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nu Holdings Ltd. (ISIN: KYG6683N1034, WKN: A3C82G, Ticker-Symbol: M1Z, NYSE-Symbol: NU) unter die Lupe.Am Sonntag hätten Anhänger des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro Regierungsgebäude in Brasilia gestürmt. Von den Zuständen in der brasilianischen Hauptstadt unbeeindruckt zeige sich am Montag vorbörslich die Nubank-Aktie. Das Fintech habe allerdings mit anderen Widrigkeiten zu kämpfen.Am Freitag habe die Nu Holdings-Aktie nach drei Verlusttagen das erste Mal in neuen Jahr einen Tagesgewinn einfahren können. Die Aktie habe knapp 2% fester geschlossen. Am Montag halte die gute Stimmung weiter an. Vorbörslich notiere das brasilianische Fintech, an dem u.a. Warren Buffett beteiligt sei, 1% im Plus.Die Nu Holdings-Aktie, die Betreiberin der Digitalbank Nubank, werde derweil nicht von den Sorgen um die weitere Entwicklung des Heimatmarkts belastet. Stattdessen habe neben dem anhaltend schwierigen Umfeld für Wachstumswerte zuletzt die Schwäche des Brasilianischen Real (BRL) auf den Kurs gedrückt. Am vergangenen Dienstag habe er gegenüber dem US-Dollar 2,1% eingebüßt, was die Nubank-Aktie knapp 13% habe einbrechen lassen.