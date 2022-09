Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (05.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Der Weltmarktführer für Diabetes wolle sich mit Übernahmen breiter aufstellen und zusätzliches Wachstum für die Zukunft sichern. Die Dänen seien nun in den Bereichen der Bluterkrankungen sowie Onkologie fündig geworden: Für einen Milliarden-Dollar-Betrag plane Novo Nordisk die Übernahme der Biotech-Gesellschaft Forma Therapeutics Novo Nordisk biete 20 Dollar je Aktie von Forma Therapeutics, was einem Aufschlag von 92 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittspreis pro Papier während der letzten 30 Tage bis zum 31. August 2022 entspreche. Der Gesamtwert belaufe sich damit auf 1,1 Milliarden Dollar.Novo Nordisk habe es vor allem auf Etavopivat abgesehen. Forma Therapeutics treibe die klinische Entwicklung der Substanz gegen die Sichelzellkrankheit (SCD) und seltenen Blutkrankheiten voran. Interessant: Erst vor kurzem habe sich der Pharma-Riese Pfizer mit Global Blood Therapeutics einen Player in dem aussichtsreichen Therapiegebiet gesichert. Womöglich habe auch Novo Nordisk an dem Unternehmen Interesse gezeigt.Neben den Projekten im Bereich der Bluterkrankung verfüge Forma Therapeutics auch über eine Forschungspipeline im Bereich der Onkologie. Diese seien allerdings an Boehringer Ingelheim respektive Rigel Pharmaceuticals verpartnert."Der Aktionär" bleibt langfristig für den Insulin-Weltmarktführer optimistisch gestimmt - und der Wert ein fester Bestandteil des "Schlag-den-Buffett-Depot", so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Novo Nordisk-Aktie. (Analyse vom 05.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link