Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

152,68 EUR +2,64% (13.04.2023, 13:49)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

1.122,00 DKK +1,59% (13.04.2023, 13:35)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (13.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der dänische Insulin-Weltmarktführer Novo Nordisk werde mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr optimistischer. Sowohl beim Umsatz- als auch Ergebniswachstum wolle das Unternehmen noch kräftiger zulegen. Die Aktie der Gesellschaft ziehe deutlich an und steige daraufhin erneut auf ein frisches Allzeithoch.Im ersten Quartal habe Novo Nordisk seinen Umsatz um 25 Prozent gesteigert, der operative Gewinn habe sogar um 28 Prozent zugelegt. Für 2023 peile das Unternehmen nun ein höheres Wachstum an. Der Grund dafür sei in erster Linie die Verschreibungsentwicklung des Medikaments Wegovy in den ersten drei Monaten des Jahres und höhere Erwartungen für den Umsatz des Mittels.Darüber hinaus sei nun ein zweiter Auftragshersteller bereit, die Produktion von Wegovy aufzunehmen und damit die Lieferkapazität zu erhöhen, so Novo Nordisk weiter. Angesichts der starken Entwicklungen rechne Novo Nordisk für 2023 nun mit einem Umsatzplus zwischen 24 und 30 Prozent. Beim operativen Ergebniswachstum solle ein Zuwachs von 28 bis 34 Prozent in den Büchern stehen.Langfristig weiter top, Neueinsteiger sollten nach dem Run jedoch auf eine günstigere Einstiegsgelegenheit bei der "Aktionär"-Dauerempfehlung abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Novo Nordisk-Aktie. (Analyse vom 13.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: