Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

108,56 EUR -1,36% (06.02.2024, 09:11)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

809,80 DKK +3,63% (06.02.2024, 16:59)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0062498333



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A3EU6F



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOV



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (06.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Novo Nordisk sei einer der großen Überflieger der vergangenen Jahre. Nahezu ohne größere Rücksetzer steige das Papier von einem Hoch zum nächsten. Zuletzt sei der Aktie nun der Sprung über die Marke von 800 Dänischen Kronen (DKK) gelungen. Wachstumstreiber sei der Wirkstoff Semaglutid, der sowohl im Diabetesmittel Ozempic als auch in der Abnehmspritze Wegovy enthalten sei.Und für Mittel zur Gewichtsabnahme scheinen Verbraucher auch durchaus bereits, selber in die Tasche zu greifen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Einem Bericht derzufolge habe sich der dänische Arzneimittelhersteller "überrascht" gezeigt von der Bereitschaft der europäischen Verbraucher, Medikamente zur Gewichtsreduktion aus eigener Tasche zu bezahlen. Vorstandsvorsitzender Lars Fruergaard Jørgensen habe gegenüber dererkärt: "Es ist vielleicht das erste Mal, dass ein großer Teil der Bevölkerung bereit ist, für Medikamente aus eigener Tasche zu zahlen."Derzeit würden in Europa 80 Prozent des Umsatzes von den Verbrauchern selbst bezahlt, der Rest werde erstattet. In den USA sei dies hingegen umgekehrt. Dort würden mehr als 90 Prozent ganz oder teilweise von der Krankenkasse bezahlt, erkläre Novo Nordisk.Die Umsätze mit den Mitteln zur Gewichtsreduktion hätten sich im vergangenen Jahr allein in den USA fast verdreifacht. Und auch in Europa hätten sie sich trotz des anderen Erstattungsmodus verdoppeln können.Die übergeordnete Novo Holdings habe deswegen am Montag eine weitere Übernahme angekündigt. Man wolle sich den Arzneimittelhersteller Catalent zu einem Unternehmenswert von 16,5 Milliarden Dollar einverleiben. Novo Nordisk selbst wolle für 11,5 Milliarden Dollar sich die drei Produktionsstandorte im italienischen Anagni, in Brüssel sowie in Bloomington im US-Bundesstaat Indiana einverleiben.Der Deal sei ein weiterer starker Schachzug von Novo und passe hervorragend in den Geschäftsplan. Die Aktie habe am Montag bei 821,80 DKK ein neues Allzeithoch markiert. "Aktionär"-Leser befänden sich seit der Empfehlung des "Aktionär" im Jahr 2017 nun fast 600 Prozent im Plus. Auch wenn man im weiteren Verlauf durchaus nach dem starken Verlauf in den vergangenen Monaten den ein oder anderen Rücksetzer einkalkulieren müsse, stimme die langfristige Story.Anleger lassen die Gewinne weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Novo Nordisk-Aktie. (Analyse vom 06.02.2024)