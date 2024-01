Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (11.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Novo Nordisk sei einfach nicht zu bremsen. Am heutigen Donnerstag habe das Papier ein neues Allzeithoch markiert. Die bisherige Rekordmarke vom Oktober vergangenen Jahres bei 742,20 Dänischen Kronen (DKK) habe geknackt werden können. Derzeit notiere die Aktie 0,8 Prozent im Plus bei 743,80 DKK.Novo Nordisk schwimme zwar dank der Adipositas- respektive Diabetes-Mittel Wegovy, Ozempic und Co auf der größten Erfolgswelle der Unternehmensgeschichte. Und das Unternehmen gebe weiter kräftig Gas. Der mit Nachdruck vorangetriebene Ausbau der Kapazitäten und neue aussichtsreiche Deals dürften auch in Zukunft für weitere positive News sorgen. Möglicherweise könnten in Zukunft auch weitere Krankheiten über Diabetes und Fettleibigkeit hinaus therapiert werden.Zuletzt habe es auch wieder einige positive Analysteneinschätzungen gegeben, die der Aktie weiter Unterstützung verliehen hätten. Deutsche Bank Research habe das Kursziel für Novo Nordisk anlässlich der anstehenden Berichtssaison der Pharmabranche von 775 auf 850 DKK angehoben und die Einstufung auf "buy" bestätigt. Analyst Emmanuel Papadakis habe eine Favoritenliste im Sektor aufgestellt. Novo Nordisk führe diese an vor GSK (ISIN GB0009252882 / WKN 940561) und Novartis ( ISIN CH0012005267 WKN 904278 ).Und auch die US-Bank JP Morgan teile die positive Einschätzung. Sie habe die Einstufung für Novo Nordisk zu Beginn der Woche mit "overweight" und einem Kursziel von 850 DKK bestätigt. Analyst Richard Vosser habe dabei insbesondere auf positive Resultate der Phase-3-Studie Combine 3 gewiesen, die eine wöchentliche Injektion von Icosema bei Menschen mit Typ-2-Diabetes in einer Vergleichsstudie untersuche.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Novo Nordisk-Aktie. (Analyse vom 11.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link