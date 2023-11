Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

95,29 EUR +0,81% (23.11.2023, 15:42)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

710,60 DKK +1,20% (23.11.2023, 15:28)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0062498333



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A3EU6F



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOV



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (23.11.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) unter die Lupe.Während der dänische Titel auf hohem Niveau konsolidiere, investiere das Management des europäischen Überfliegers weiter in die Zukunft. Nicht nur in Übernahmen habe Novo Nordisk zuletzt Geld gesteckt, sondern auch in seine Produktionskapazitäten. Diese sollten nun in Frankreich ausgebaut werden.Wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" am Donnerstag gemeldet habe, investiere Novo Nordisk dort 2,1 Milliarden Euro. Damit reagiere das Unternehmen auf die hohe Nachfrage nach seinen populären Medikamenten zur Gewichtsreduzierung, die zu Lieferengpässen geführt habe.Unklar sei, ob die Summe auch staatliche Subventionen enthalte. Die Investition werde laut dem französischen Präsidentenbüro aber mehr als 500 Arbeitsplätze schaffen. Der Novo-Standort in Chartres südwestlich von Paris beschäftige derzeit 1.450 Mitarbeiter und produziere Insulin, das von mehr als acht Millionen Patienten weltweit verwendet werde.Novo Nordisk wolle vor allem die Produktion von zwei Medikamenten steigern: Wegovy zur Gewichtsreduktion und Ozempic gegen Diabetes. Beide Arzneimittel würden den Wirkstoff Semaglutid enthalten, der die Wirkung eines Darmhormons nachahme und ein Sättigungsgefühl hervorrufe. Wegovy helfe den Anwendern nachweislich, bis zu 15 Prozent ihres Körpergewichts zu verlieren.Novo Nordisk bemühe sich um den Ausbau von Fabriken und Produktionslinien, da sich der Wettbewerb auf dem Markt für Gewichtsreduzierung verschärfe. Inzwischen habe auch der amerikanische Pharma-Gigant Eli Lilly die erste Zulassung für seinen eigenen Appetitzügler erhalten, der in den USA unter dem Namen Zepbound vermarktet werde. Mit demselben Wirkstoff namens Tirzepatid hätten die Amerikaner bereits ein Diabetes-Präparat (Handelsname Mounjaro) auf dem Markt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link