Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (02.10.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) unter die Lupe.Das Abnehmpräparat Wegovy bestimme derzeit die Schlagzeilen bei Novo Nordisk. Kein Wunder, kenne der Hype um das Mittel gefühlt keine Grenzen. Auch wenn die Dänen Mühe hätten, die immense Nachfrage zu befriedigen, fasse die Gesellschaft mit Hauptsitz in Bagsværd bereits den nächsten großen Markt ins Auge: Indien.Zwar zähle Indien nicht zu den Ländern, die einen großen Anteil an übergewichtigen Menschen hätten, wie aus einer Grafik von Statista aus dem Jahr 2019 hervorgehe. Allerdings hätten laut "aerzteblatt.de" auch dort Adipositas und Bewegungsmangel zugenommen. Demnach würden mehr als 100 Millionen Inder an Typ-2-Diabetes leiden. Hinzu komme, dass es sich inzwischen um das bevölkerungsreichste Land der Welt handle.Entsprechend groß sei das Potenzial für Novo Nordisk, welches es in Indien zu erschließen gelte. Laut "Reuters" wolle das Unternehmen sein Blockbuster-Medikament im Jahr 2026 in Indien auf den Markt bringen, nachdem das Unternehmen die behördlichen Genehmigungen erhalten und sichergestellt habe, dass das Angebot ausreiche, um die Nachfrage zu befriedigen.Demnach würden bereits jetzt schon illegale Nachahmerversionen von Wegovy über Internetseiten verkauft, heiße es weiter. "Ich denke, dass es eine gante Reihe von Patienten und Ärzten gibt, die an diesem Therapiebereich interessiert sind", zitiere "Reuters" Vikrant Shrotriya, einen Managing Director von Novo Nordisk. Übrigens: Seit dem 17. Juli sei Wegovy auch in Deutschland verfügbar. Berichten zufolge bestehe hierzulande ebenfalls Knappheit.Es bleibt dabei: Michel Doepke von "Der Aktionär" rät die Gewinne bei der Novo Nordisk-Aktie laufen zu lassen. (Analyse vom 02.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link