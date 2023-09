Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

176,96 EUR -0,14% (05.09.2023, 08:52)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

1.310,80 DKK +0,74% (04.09.2023, 16:59)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (05.09.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach Deutschland habe Novo Nordisk seine "Abnehmspritze" in Europa auch in Großbritannien auf den Markt gebracht - trotz anhaltender Lieferengpässe. Das berichte CNBC. Auch wenn das inzwischen wertvollste gelistete europäische Unternehmen kaum hinterherkomme, die Nachfrage zu bedienen, setze die Aktie ihre Rekordjagd fort.Laut CNBC habe Novo Nordisk mitgeteilt, dass die wöchentliche Injektion zunächst über eine "kontrollierte und begrenzte Markteinführung" zur Verfügung stehen werde, wobei nur bestimmte Patienten die Möglichkeit hätten, über den nationalen Gesundheitsdienst des Landes zu erhalten.Die Bedingungen: Patienten müssten den Gewichtsmanagementdienst des National Health Service (NHS) in Anspruch nehmen, an mindestens einer gewichtsbedingten Erkrankung leiden und einen Body-Mass-Index (BMI) von mindestens 35 haben. So würden die Empfehlungen des National Institute for Care and Excellence lauten, so CNBC.Die massive Nachfrage nach Wegovy und anderen Diabetes- beziehungsweise Adipositas-Medikamenten habe bei der Aktie von Novo Nordisk in den vergangenen Jahren für eine Neubewertung des Unternehmens gesorgt. Übrigens: Europas derzeit wertvollste börsennotierte Gesellschaft feiere in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Es gebe also genug für Firmenlenker Lars Fruergaard Jørgensen (seit 2017 im Amt) und sein Team zu feiern.Operative Entwicklung, Chart und die deutlich attraktivere Bewertung im Vergleich zum US-Wettbewerber Eli Lilly : Bei Novo Nordisk spreche viel für weiter steigende Kurse.Anleger geben kein Stück aus der Hand und reiten den Bullen weiter, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Novo Nordisk-Aktie. Kursplus seit "Aktionär"-Empfehlung im März 2017: Unglaubliche 490 Prozent. (Analyse vom 05.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link