Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (31.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der dänische Konzern Novo Nordisk habe am Mittwochmorgen seine Zahlen für das vierte Quartal sowie das Gesamtjahr veröffentlicht. Sowohl Umsatz und Gewinn hätten deutlich zugelegt. Die Erwartungen hätten leicht übertroffen werden können. Auch der Ausblick stimme. Die Aktie von Novo Nordisk reagiere in einer ersten Reaktion positiv. Auf der Handelsplattform Tradegate lege das Papier im frühen Handel um 0,9 Prozent zu.Der Umsatz sei 2023 um 31 Prozent auf 232,3 Milliarden Dänische Kronen (DKK) gestiegen. Der operative Gewinn habe um 37 Prozent auf 102,6 Milliarden Kronen zugelegt. Netto habe Novo Nordisk ein Plus von 51 Prozent auf 83,7 Milliarden Kronen erzielt. Insbesondere das Geschäft in den USA habe sich enorm stark entwickelt. Novo Nordisk habe außerdem eine Dividende von 9,40 Kronen je Aktie angekündigt. Im Vorfeld sei hier eine Ausschüttung von 9,07 Kronen je Aktie erwartet worden.Und auch der Ausblick stimme. Novo Nordisk wolle im laufenden Jahr weiter ordentlich zulegen, auch wenn die Wachstumsraten erwartungsgemäß niedriger ausfallen würden als bisher. Der Umsatz zu konstanten Wechselkursen solle im Bereich von 18 bis 26 Prozent liegen, der operative Gewinn solle um 21 bis 29 Prozent zulegen."Wir freuen uns sehr über die starke Leistung im Jahr 2023, die zeigt, dass mittlerweile mehr als 40 Millionen Menschen von unseren innovativen Diabetes- und Fettleibigkeitsbehandlungen profitieren", habe CEO Lars Fruergaard Jorgensen erklärt. Die Nachfrage nach den Medikamenten Wegovy und Ozempic, die beide den Wirkstoff Semaglutid enthalten würden, sei ungebrochen.Die Ergebnisse und der Ausblick würden zeigen, dass Novo Nordisk weiter auf einem starken Wachstumspfad sei. "Aktionär"-Leser befänden sich seit der Empfehlung im März 2017 bereits mehr als 500 Prozent in Front. "Der Aktionär" sehe weiterhin Potenzial bei der Aktie, die Rekordfahrt dürfte weiter gehen.Anleger lassen die Gewinne laufen - auch wenn nach der starken Performance zuletzt durchaus auch einmal ein Rücksetzer einkalkuliert werden muss, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Novo Nordisk-Aktie. (Analyse vom 31.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link