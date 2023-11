Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

94,05 EUR +0,98% (02.11.2023, 08:34)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

687,70 DKK 0,0% (01.11.2023)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0062498333



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A3EU6F



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOV



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (02.11.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) unter die Lupe.Novo Nordisk habe heute Morgen die Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2023 präsentiert. Auch dieses Mal habe der Diabetes-Gigant mit beeindruckendem Wachstum überzeugen können. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei ein Umsatzanstieg von 29% (währungsbereinigt +33%) auf DKK 166,4 Mrd. verzeichnet worden. Hinsichtlich des operativen Gewinns habe das Unternehmen ein Wachstum von 31% erzielt, sodass sich dieser auf DKK 75,7 Mrd. belaufen habe. Der verwässerte Gewinn je Aktie habe mit einer Steigerung von 49% auf DKK 13,7 ebenfalls deutlich zugelegt.Die starken Wachstumsraten seien weiterhin der steigenden Nachfrage nach den Diabetes- und Gewichtsabnahme-Medikamenten Ozempic und Wegovy zuzuschreiben. Das Wachstum wäre hier allerdings höchstwahrscheinlich noch höher, wenn es nicht Engpässe in der Lieferkette gebe. Novo habe heute bekannt gegeben, dass "die Lieferkapazitäten für Wegovy schrittweise erweitert werden, aber es bleibt die Versorgung mit den niedrigeren Dosisstärken in den USA eingeschränkt, um die Kontinuität der Versorgung zu gewährleisten". In den USA erlaube der Gesetzgeber bei Lieferengpässen auch mit aufrechten Patenten den Vertrieb von Generika. In Österreich seien sogar illegale Fakes des Medikaments im Umlauf, von diesen sei stark abzuraten.Zu den erfolgreichen Studien (SELECT und FLOW), die in den letzten Monaten die Aktie aufwärts getrieben hätten, habe Novo in der Presseaussendung keine neuen Informationen bekannt gegeben. Es sei stets gesagt worden, dass die Geschäftsleitung sehr zufrieden mit dem frühen Abbruch der FLOW-Studie sei, da diese aufgrund der hohen Effektivität abgebrochen worden sei.Das letzte Update des Jahresausblicks sei noch im Oktober veröffentlicht worden. Damals sei der Ausblick für 2023 angehoben worden, wobei nun ein Wachstum des Umsatzes und des operativen Gewinns von 32% bis 38% bzw. 40% bis 46% erwartet werde. Zuvor seien das 27% bis 33% bzw. 31% bis 37% gewesen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity