Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (18.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) unter die Lupe.Unter den europäischen Large Caps gehöre im Kalenderjahr 2023 die Aktie von Novo Nordisk zweifellos zu den absoluten Überfliegern. Allein in den zurückliegenden zwei Jahren habe sie über 200% zulegen können. Gehe es nach dem Gros der Analysten, habe die Aktie des dänischen Insulin-Weltmarktführers weiteres Aufwärtspotenzial.Die Neubewertung von Novo Nordisk fuße v.a. auf einer Substanz: Semaglutid. Der sogenannte GLP-1-Wirkstoff bilde die Grundlage vom Diabetes-Mittel Ozempic und dem Adipositas-Medikament Wegovy. Das auch gern als "Abnehmspritze" bezeichnete Produkt von Novo Nordisk erfahre derzeit einen Boom. Die Dänen kämen mit der Produktion kaum hinterher. Mit Milliarden-Euro-Investitionen in Europa wolle das Unternehmen u.a. der dynamischen Nachfrage begegnen.Seit Ende März 2017 befinde sich Novo Nordisk ununterbrochen auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs", inklusive Dividenden sei inzwischen ein Kursplus von über 500% angefallen. "Der Aktionär" gehe davon aus, dass das Papier im kommenden Kalenderjahr die Performance weiter ausbauen könne, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: