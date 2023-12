Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

93,66 EUR -0,07% (22.12.2023, 09:28)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

694,60 DKK -0,81% (22.12.2023, 09:13)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0062498333



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A3EU6F



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOV



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (22.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die beiden Pharma-Riesen Eli Lilly und Novo Nordisk würden den Markt für Abnehmpräparate dominieren. Die führende Markstellung des Duos sollte auch im kommenden Kalenderjahr 2024 Bestand haben, denn die Zulassung eines Produkts von anderen Unternehmen sei kurzfristig nicht in Sicht. Vielmehr arbeite Novo Nordisk selbst an einer neuen Generation.Im November 2023 habe Novo Nordisk eine Phase-3-Studie mit dem Wirkstoff CagriSema gestartet. Hierbei handele es sich um eine Kombinationstherapie, die aus den Wirkstoffen Semaglutid (ebenfalls in Wegovy und Ozempic enthalten) und Cagrilintide mit je 2,4 Milligramm bestehe.Novo Nordisk wolle mit CagriSema zu Zepbound von Eli Lilly aufschließen. Laut ClinicalTrials Arena habe der in Zepbound enthaltene Wirkstoff Tirzepatid aufgrund seiner dualen Agonisteneigenschaften eine höhere Wirksamkeit als Semaglutid, so dass das dänische Unternehmen seinen Marktanteil an seinen Konkurrenten verlieren könnte.Anleger sollten im kommenden Jahr die weiteren Entwicklungen rund um CagriSema mit Argusaugen verfolgen. Im Vergleich zu Eli Lilly sei das Papier von Novo Nordisk derzeit deutlich günstiger zu haben. "Aktionär"-Leser würden bei Novo Nordisk bereits seit einigen Jahren mitfahren. Seit Ende März 2017 befinde sich der Wert auf der Empfehlungsliste, inklusive Dividenden hätten Anleger mittlerweile ein Kursplus von über 500 Prozent einstreichen können. Gut möglich, dass die Aktie von Novo Nordisk diese Performance im Jahr 2024 ausbauen kann, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Novo Nordisk-Aktie. (Analyse vom 22.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: