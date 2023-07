Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (14.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein für viel Aufsehen sorgendes Abnehmmittel komme nun in Deutschland auf den Markt. Ab Montag (17.07.) könnten Ärztinnen und Ärzte "Wegovy" Patienten mit Adipositas verschreiben, wie der Hersteller Novo Nordisk auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitgeteilt habe. Apotheken könnten das rezeptpflichtige Medikament dann auch beim Großhandel bestellen.Novo Nordisk rechne mit einer hohen Nachfrage und einem begrenzten Angebot. Ärzte bitte der in Dänemark ansässige Pharmakonzern deshalb, das Mittel "verantwortungsvoll" zu verschreiben. Es sei rezeptpflichtig und die Kosten würden nicht von gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Novo Nordisk gebe den Apothekenabgabepreis einer 4-Wochen-Ration für die höchste Dosis mit gut 300 Euro an."Wegovy" sei seit Anfang 2022 in der EU zugelassen. Der darin enthaltene Wirkstoff Semaglutid solle zusammen mit einer Diät und Bewegung bei Gewichtsverlust und -kontrolle unterstützen. Gedacht sei es in erster Linie für Menschen mit einem Body-Mass-Index (BMI) ab 30, also Adipositas. Das Medikament werde einmal die Woche verabreicht, Patienten könnten es sich selbst spritzen.In sozialen Medien werde der Wirkstoff gehypt, auch weil einige Promis damit abgenommen haben sollten. So habe Tech-Milliardär Elon Musk auf die Frage nach dem Geheimnis seines Aussehens neben dem Fasten den Namen der Arznei erwähnt. In einer Studie hätten Patienten, die begleitend zu Lebensstiländerungen eine Dosis Semaglutid pro Woche erhalten hätten, im Schnitt nach 68 Wochen etwa 15 Prozent Gewicht verloren. Eine Vergleichsgruppe, die ein Scheinmedikament bekommen habe, habe im gleichen Zeitraum nur gut 2 Prozent abgenommen, wie es im "New England Journal of Medicine" geheißen habe.Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Novo Nordisk.