Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

86,74 EUR -0,50% (27.09.2023, 12:37)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

645,70 DKK -0,68% (27.09.2023, 12:23)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0062498333



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A3EU6F



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOV



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (27.09.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.SELECT Studie: In der am 8. August veröffentlichten SELECT Studie sei der Wirkstoff von Novo Nordisk Semaglutide auf seine Wirksamkeit bei der Vorbeugung von Herzkrankheiten bei Menschen mit Adipositas getestet worden. Die Studie habe ergeben, dass Semaglutide das Risiko von Herzkrankheiten um 20% senke. Die Ergebnisse würden darauf hindeuten, dass Semaglutide als eine neue Option zur Vorbeugung von Herzkrankheiten sein könnte, was die Kostenübernahme durch Versicherungen und Krankenkassen ermöglichen könnte. Das Medikament würde somit für viel mehr Patient:innen zugänglich werden.Weiterhin starke Ergebnisse mit Diabetes und Obesity Care Medikamenten: Novo Nordisk sei hier gemeinsam mit Eli Lilly weiterhin klarer Marktführer. Der Wirkstoff Semaglutide, verkauft unter den Markennamen Ozempic für Diabetes und Wegovy für Obesity Care, löse im Körper die Ausschüttung von Hormonen (GLP-1) aus, die den Blutzuckerspiegel regulieren sowie ein Völlegefühl auslösen würden. Dadurch würden Patienten ihre Nahrungsmittelzufuhr reduzieren und laut Studien im Schnitt 15% ihres gesamten Körpergewichts im Laufe von 18 Monaten verlieren. Der Hollywood-Hype um das Medikament befeuere die Nachfrage zusätzlich. Promiente wie Amy Schumer und Elon Musk hätten öffentlich bereits über ihre Verwendung von Ozempic und Wegovy gesprochen. Der durchschnittliche realisierbare Preis (nicht Listenpreis) für Wegovy liege aktuell bei USD 5.000 im Jahr. Es sei allerdings zu erwarten, dass dieser mit stärkerer Konkurrenz leicht fallen werde. Für das Jahr 2029 werde laut Analystenkonsens ein Spartenumsatz (für Diabetes und Obesity Care) von DKK 403 Mrd. (EUR 54 Mrd.) erwartet, was einem Plus gegenüber 2022 von über 150% entspreche.Anhaltende demografische und wirtschaftliche Trends würden Novo im Obesity Care-Markt starken Rückenwind verschaffen. Durch die steigende Lebenserwartung wachse vor allem die ältere Bevölkerungsschicht, welche anfälliger für Adipositas sei. Gleichzeitig würden Entwicklungsländer in Bezug auf Wohlstand an die Industrieländer aufschließen, was auch dort das Adipositas-Problem vermehrt aufkommen lasse. Über 950 Millionen Menschen weltweit würden an Adipositas (BMI über 30) leiden, was über 18% der Bevölkerung entspreche. Bis 2035 solle deren Anteil auf 26% zunehmen. Der globale Obesity Care-Markt habe laut einer Studie das Potenzial, sich umsatzmäßig von aktuell USD 2,4 Mrd. auf USD 77 Mrd. mehr als zu verdreißigfachen.Vielversprechende Pipeline mit CagriSema: Klinische Studien zum Wegovy-Nachfolger CagriSema würden voraussichtlich noch Ende 2024 abgeschlossen. Vom Nachfolgermedikament verspreche sich Novo vor allem eine höhere Wirksamkeit gegen Adipositas als von Wegovy, erste Studienergebnisse würden dies bestätigen. Das Medikament solle 2025 auf den Markt kommen und schon im Jahr 2029 DKK 44 Mrd. zum Umsatz beisteuern (EUR 5,9 Mrd.).Starker Wettbewerb sei den zwei Marktführern Novo Nordisk und Eli Lilly bis jetzt erspart geblieben, allerdings sei der Obesity Markt so groß und profitabel, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis mehr Konkurrenten das Parkett betreten würden. Zunächst sei Eli Lilly mit Mounjarno dabei, Novo Nordisk Marktanteil abzugewinnen. Das ebenfalls als Transfusion verabreichte Medikament habe mitunter sogar eine bessere Wirksamkeit gegen Adipositas als Wegovy. Weitere Neueinsteiger würden das Biotech-Startup Viking Therapeutics sein, sowie die Pharma-Riesen Pfizer, Amgen und Boehringer Ingelheim. Der Konkurrent von Pfizer solle zwar keine nennenswerte Verbesserung in der Wirksamkeit bringen, durch die Möglichkeit einer oralen Verabreichung aber die Zugänglichkeit verbessern.Novo Nordisk ist und bleibt weiterhin ein führender Anbieter von Medikamenten zur Behandlung von Diabetes und Obesity Care, so der Analyst der RBI. Das Unternehmen sei gut positioniert, um von den steigenden Anforderungen in diesen Bereichen profitieren zu können.Die positiven Entwicklungen, wie die SELECT Studie, die Marktführerschaft im Bereich Diabetes und Obesity Care sowie die demografischen und wirtschaftlichen Trends, würden das Unternehmen in den nächsten Jahren weiter voranbringen. Allerdings werde der Wettbewerb im Obesity Care Markt zunehmen und die Langzeitfolgen von Semaglutide seien noch unklar. Auch die Bewertung des Unternehmens preise nahezu perfekte Performance ein.Aufgrund der hohen prognostizierten Wachstumsrate über die nächsten Jahre (im Schnitt über 20% annualisiert auf Sicht der nächsten fünf Jahre) und der geringen Verschuldung bestätigt Raphael Schicho, Analyst der RBI, ihre "Halten"-Empfehlung für die Aktie von Novo Nordisk. Das Rating basiere auf einer relativen Bewertungsmethode mit Gewinn/Unternehmenswert-Multiplikatoren. Das Kursziel laute DKK 690,00. (Analyse vom 27.09.2023)