Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit knapp drei Wochen sei klar: Wegovy von Novo Nordisk senke das Risiko größerer unerwünschter kardiovaskulärer Ereignisse um 20 Prozent. Frische Daten würden nun auch den Nutzen bei Patienten mit Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion (HFpEF) unterfüttern. JP Morgan zeige sich begeistert von den Ergebnissen.Die US-Bank habe die Einstufung für Novo Nordisk auf "overweight" mit einem Kursziel von 1.200 Dänische Kronen (DKK) (161,03 Euro) belassen. Der Zielkurs liege allerdings deutlich unter dem Schlusskurs vom Freitag bei 1.278 Kronen (171,50 Euro).Jüngste Studiendaten zum Gewichtsabnahme-Medikament Wegovy stützten dessen Verwendung bei Patienten mit HFpEF, habe Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Sie lieferten zudem weitere Unterstützung für einen Paradigmenwechsel bei der Behandlung von Herz-Kreislauf-Krankheiten und für das starke Wachstum von Novo Nordisk im Bereich Fettleibigkeit.Es werde immer offensichtlicher, dass Wegovy auch positive Effekte im Hinblick auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit habe. Das würde Novo Nordisk weiteres Marktpotenzial für das Adipositas-Medikament eröffnen. Klar sei aber auch, dass Novo Nordisk zuletzt mit Lieferproblemen zu kämpfen gehabt habe, um die immense Nachfrage überhaupt bedienen zu können.Wegovy habe zweifelsohne Gamechanger-Potenzial. Könne die Substanz auch gegen andere Begleiterkrankungen wie NASH positive Ergebnisse erzielen, dürfte das adressierbare Marktpotenzial weiter steigen."Der Aktionär" sieht für den Dauerläufer (seit "Aktionär"-Empfehlung in Ausgabe 14/17 inklusive Dividenden knapp 470 Prozent im Plus) langfristig noch Upside-Potenzial, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Novo Nordisk-Aktie. Und sogar die Chance, dass Novo Nordisk in den Billionärs-Klub aufsteigen könne. (Analyse vom 28.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link