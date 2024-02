Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

111,08 EUR -0,96% (29.02.2024, 13:21)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

829,60 DKK -0,54% (29.02.2024, 13:06)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0062498333



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A3EU6F



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOV



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (29.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach den starken Studiendaten von Viking Therapeutics sei die Aktie von Novo Nordisk auf Konsolidierungskurs gegangen. Derzeit notiere die Aktie bei 834,10 Dänischen Kronen und damit knapp 30 Kronen unter dem erst vor wenigen Tagen markierten Allzeithoch. Zuletzt hätten auch einige Analysten die Aktie von Novo Nordisk erneut genauer unter die Lupe genommen.Emmanuel Papadakis, Analyst bei Deutsche Bank Research, habe die Einstufung für Novo Nordisk auf "buy" mit einem Kursziel von 950 dänischen Kronen belassen. Die Neuigkeiten der Konkurrenz zum Thema Fettleibigkeit würden sich häufen. Sie seien von zentraler Bedeutung, um die Nachhaltigkeit des derzeitigen Duopols von Novo Nordisk und Eli Lilly in diesem Bereich beurteilen zu können.Auf dem aktuellen Niveau fair bewertet sehe die Aktie von Novo Nordisk hingegen derzeit die Privatbank Berenberg. Deren Kursziel laute 850 dänische Kronen, die Einstufung "hold". In einer Woche - am kommenden Donnerstag, 7. März - finde bei Novo Nordisk der Capital Markets Day statt. Analystin Kerry Holford erwarte von der bevorstehenden Investorenveranstaltung Klarheit über Medikamentenkandidaten in der frühen Pipeline. Sie werde die Prioritäten in der Adipositas-/Diabetes-Pipeline der dritten Generation im Auge behalten."Der Aktionär" bleibt deswegen langfristig ganz klar optimistisch für Novo Nordisk, so Marion Schlegel. Mit einer Performance von derzeit 607 Prozent seit der Empfehlung des "Aktionär" im Jahr 2017 könnten Anleger auch eine kurzzeitige Konsolidierung verschmerzen. (Analyse vom 29.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: