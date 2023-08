NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

1.276,40 DKK +0,69% (17.08.2023, 11:59)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt.



Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (17.08.2023/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk: Ungebremster Boom - AktienanalyseDie Aktie von Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist außer Rand und Band, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die florierende Nachfrage nach Medikamenten bei Diabetes und gegen Fettleibigkeit treibe die Anteilscheine des Pharmaherstellers beinahe täglich auf neue Höhen. Der jüngste Aufwärtstrend habe sich beschleunigt, als die Dänen gemeldet hätten, dass ihr Adipositas-Medikament Wegovy (Semaglutid) das Risiko eines schwerwiegenden kardiovaskulären Ereignisses wie eines Schlaganfalls bei übergewichtigen oder fettleibigen Menschen mit Herzerkrankungen in der Vorgeschichte in der klinischen Studie SELECT um 20 Prozent reduziert habe. Dieser Wert habe die Erwartungen bei Weitem übertroffen.Daher habe Martin Holst Lange, Executive Vice President für Entwicklung bei Novo Nordisk, die Daten als "bahnbrechend" bezeichnet. "Menschen mit Fettleibigkeit haben ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber bis heute gibt es keine zugelassenen Medikamente, die nachweislich eine wirksame Gewichtskontrolle bewirken und gleichzeitig das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall oder Herz-Kreislauf-Tod senken. Daher freuen wir uns enorm, dass die Ergebnisse von SELECT zeigen, dass Semaglutid das Risiko kardiovaskulärer Ereignisse verringert."Damit habe das Mittel das Potenzial, "die Art und Weise zu verändern, wie Fettleibigkeit behandelt wird." Schon in den ersten sechs Monaten, die ein Umsatzplus von 30 Prozent auf 107,7 Mrd. Dänische Kronen (umgerechnet 14,45 Mrd. Euro) hervorgebracht hätten, sei Wegovy der Wachstumstreiber schlechthin gewesen. Die Dänen hätten nun nochmals ihre Jahresprognose erhöht. So solle der Umsatz 2023 zu konstanten Wechselkursen um 27 bis 33 Prozent statt 24 bis 30 Prozent zulegen. Nach dem jüngsten Anstieg sei die Aktie reif für eine kleinere Korrektur. (Ausgabe 32/2023)Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:171,14 EUR +0,93% (17.08.2023, 12:11)