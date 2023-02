Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (14.02.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Novo Nordisk habe das Geschäftsjahr 2022 mit einem herausragenden Schlussquartal beendet. So habe sich der Umsatz des dänischen Diabetesspezialisten im Vergleich zum Vorjahresquartal um 25% (währungsbereinigt +18%) auf DKK 48,09 Mrd. verbessert und sei somit leicht über den Markterwartungen von DKK 47,27 Mrd. angesiedelt gewesen. Auf ganzer Linie überzeugen können habe der bereinigte Gewinn je Aktie: Mit DKK 7,80 habe dieser die Analystenschätzungen von im Schnitt DKK 5,85 um mehr als 33% übertroffen!In der Diabetes-Sparte des Unternehmens habe das Blockbustermedikament Ozempic mit einem Umsatz von DKK 16,98 Mrd. (Konsens: DKK 17,57 Mrd.) abermals eine starke Wachstumsdynamik von währungsbereinigt +45% im Vergleich zum Vorjahresquartal verzeichnet. Der Hoffnungsträger Rybelsus habe es einen Umsatz von DKK 4,05 Mrd. zu generieren und somit die Markterwartungen von im Schnitt DKK 3,29 Mrd. um satte 23% (!) zu übertreffen vermocht.Der Bereich Obesity Care (Adipositas) sei mit einem Umsatz von DKK 5,49 Mrd. satte 18% über den Analystenschätzungen von im Schnitt DKK 4,67 Mrd. angesiedelt gewesen. Hinter diesem Ergebnis habe die rasante Entwicklung von Wegovy gesteckt, welches nun nicht mehr durch Angebotsknappheiten in den USA eingebremst worden sei. Das "Wunderkind" von Novo Nordisk habe ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 179% (!) auf DKK 2,45 Mrd. ausgewiesen und sei somit ganze 51% (!) über dem Konsens von DKK 1,61 Mrd. angesiedelt gewesen.Bei der Jahreshauptversammlung am 23. März werde das Unternehmen eine Dividende von DKK 8,15 je Aktie vorschlagen, womit man im Geschäftsjahr 2022 insgesamt DKK 12,40 je Aktie an die Investor:innen mittels Dividenden ausgeschüttet hätte. Des Weiteren habe das Management ein weiteres Aktienrückkaufprogramm von bis zu DKK 28 Mrd. beschlossen, welches in den kommenden zwölf Monaten abgewickelt werden solle.Ausblick: Für das Geschäftsjahr 2023 erwarte sich der Konzern einen währungsbereinigten Anstieg des Umsatzes sowie des operativen Gewinns von jeweils 13 bis 19%.Das vierte Quartal 2022 sei für Novo Nordisk in puncto bereinigtem Gewinn überragend ausgefallen. Während in der Diabetes-Sparte der Hoffnungsträger Rybelsus abermals überzeugt habe, hätten die beseitigten Angebotsknappheiten von Wegovy (Obesity Care) in den USA dem Wachstumstreiber eine dynamische Entwicklung sowie extrem starke Umsatzzahlen beschert. Novo Nordisk stelle für Antic nach wie vor ein Qualitätsunternehmen im europäischen Pharmasektor dar, mit einer guten Positionierung in mehreren Wachstumsbereichen. Das Haar in der Suppe sei nach wie vor die äußerst hohe Bewertung. Aktuell notiere die Aktie satte 85% über dem Median der Peer-Group basierend auf KGV, EV/Sales und EV/EBIT für 2023e. Auch im Vergleich zur eigenen Historie sowie dem Sektor seien markante Aufschläge von 50 bis 60% zu beobachten.Benedikt-Luka Antic, Analyst der RBI, bekräftigt allerdings dennoch angesichts der deutlich über dem Median der Peer-Group liegenden Umsatz- und Gewinnwachstumszahlen für die Jahre 2022 bis 2025e ihre "Halten"-Empfehlung, hebt allerdings im Zuge der gelösten angebotsseitigen Probleme von Wegovy und dem damit einhergehenden ungebremsten Wachstums des Medikaments sein Kursziel von DKK 975 auf DKK 1.050 an. (Analyse vom 14.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: