Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

166,80 EUR -2,52% (10.08.2023, 19:28)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

1.248,00 DKK -1,22% (10.08.2023, 16:59)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (10.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Novo Nordisk sorge nach den überraschend guten Studienergebnissen vom Dienstag weiter für Schlagzeilen. Am Donnerstag habe der Konzern die Übernahme von Inversago Pharma angekündigt. Der Kaufpreis für den Hersteller experimenteller Therapien zur Behandlung von Fettleibigkeit könnte in die Milliarden gehen.Bis zu 1,08 Milliarden Dollar sei Novo Nordisk bereit für das kanadische Start-up auf den Tisch zu legen. Die exakte Höhe des Kaufpreises hänge jedoch vom Erreichen bestimmter Entwicklungs- und Verkaufsziele ab, so Novo Nordisk am Donnerstag. Weiter heiße es, dass der Deal bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein solle.Inversago Pharma habe in drei Finanzierungsrunden insgesamt 112 Millionen Dollar für die Entwicklung experimenteller Therapien zur Behandlung von Menschen mit Fettleibigkeit, Diabetes und anderen Erkrankungen, die den Stoffwechsel des Körpers beeinträchtigen würden, eingesammelt. Die Medikamente des Start-ups sollten ein Protein im Gehirn blockieren, den so genannten Cannabinoid-Rezeptor Typ 1, der eine Rolle im Stoffwechsel und bei der Regulierung des Appetits einer Person spiele. Der Blocker habe der in einer Phase-1b-Studie eine Gewichtsabnahme gezeigt und befinde sich nun in der Phase-2-Entwicklung.Novo Nordisk habe erst am Dienstag für Schlagzeilen gesorgt, als der Konzern mitgeteilt habe, dass sein Adipositas-Medikament Wegovy das Risiko eines schwerwiegenden kardiovaskulären Ereignisses wie eines Schlaganfalls bei übergewichtigen oder fettleibigen Menschen mit Herzerkrankungen in der Vorgeschichte um 20 Prozent reduziert habe.Mit Blick auf die Produkt-Pipeline sei die Übernahme von Inversago Pharma ein richtiger Schritt. Die langfristigen Aussichten für Novo Nordisk würden stark bleiben - auch wenn es zwischenzeitlich immer wieder zu Gewinnmitnahmen kommen könne.Für den "Aktionär" steht fest: Gewinne laufen lassen, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" zur Novo Nordisk-Aktie. (Analyse vom 10.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link