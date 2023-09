NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

1.284,00 DKK +0,78% (31.08.2023, 11:09)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (01.09.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Der dänische Pharma-Riese befinde sich dank Produkten wie dem Adipositas-Medikament Wegovy auf der Überholspur. Die starke Nachfrage nach den Mitteln lasse die Kassen bei Novo Nordisk kräftig klingeln und schaffe weiteren finanziellen Spielraum für Zukäufe. Im Sachen M&A bleibe das Unternehmen seiner Linie treu.So sei Novo Nordisk bekannt dafür, keine sehr großen Übernahmen zu tätigen, obwohl es die liquiden Mittel zulassen würden. Die Dänen würden eher kleinere Deals einfädeln - wie in dieser Woche: Novo Nordisk erwerbe die 2017 ausgegründete Firma Embark Biotech. Die Gesellschaft erhalte 15 Mio. Euro in Form einer Vorauszahlung mit der Aussicht auf potenzielle Meilensteinzahlungen für die Entwicklung, Zulassung und Vermarktung von bis zu 456 Mio. Euro. Im Rahmen der angekündigten Übernahme würden die beiden Unternehmen eine Forschungs- und Entwicklungskooperation über drei Jahre eingehen, die der Entdeckung und Entwicklung neuartiger Arzneimittel zur Behandlung von Fettleibigkeit dienen solle.Embark Biotech fokussiere sich u.a. auf kardiometabolische Erkrankungen und habe ein führendes Stoffwechselprogramm in der Entwicklungspipeline. Fortan halte Novo Nordisk die Rechte an dem aussichtsreichen Projekt.Novo Nordisk knüpfe mit der Übernahme von Embark Biotech an seine konservative M&A-Strategie an. "Der Aktionär" gehe davon aus, dass der Insulin-Weltmarktführer in den kommenden Monaten weitere Deals in dieser Größenordnung vermelden werde und sehe für den Dauerläufer langfristig noch Aufwärtspotenzial. Und sogar eine realistische Chance, dass Novo Nordisk in den Billionärs-Klub aufsteigen könne, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.09.2023)Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:172,26 EUR +0,50% (01.09.2023, 11:24)