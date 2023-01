Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

ISIN Novo Nordisk-Aktie:

WKN Novo Nordisk-Aktie:

Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (13.01.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Der dänische Weltmarktführer Novo Nordisk habe mit der Entwicklung von Rybelsus (Semaglutide) neue Maßstäbe in der Diabetes-Medizin gesetzt. Der Top-Seller habe nun von der US-Gesundheitsbehörde FDA grünes Licht für eine Anwendungserweiterung erhalten. Und das ausgerechnet nach dem Flop von Oramed Pharmaceuticals in dieser Woche.Rybelsus dürfe fortan in den Dosierungen 7 oder 14 Milligramm als Erstbehandlung für Erwachsene mit Typ-2-Diabetes in den USA angewendet werden. Damit sei eine frühere Anwendungsbeschränkung aufgehoben worden. Für Dr. Aaron King, Facharzt für Allgemeinmedizin und Diabetes, sei das ein wichtiger Schritt. "Indem sie Rybelsus zuerst einnehmen, können Menschen mit Typ-2-Diabetes in Zusammenarbeit mit ihren Behandlungsteams dieses Medikament nun schon früh in ihrer Diabetesbehandlung einsetzen", sei der Facharzt überzeugt.Bei Rybelsus handele es sich um das erste Insulin, welches per Tablette verabreicht werden könne. Es sei das erste und einzige GLP-1-Analogon in Pillenform, das 2019 von der FDA zugelassen worden sei. "Da Novo Nordisk 100 Jahre Engagement und Innovation in der Diabetesbehandlung feiert, bleibt Rybelsus ein zentraler Bestandteil unseres Portfolios, das als erster oraler GLP-1-Rezeptor-Agonist in die Geschichte einging und dazu beiträgt, unser Ziel zu erreichen, das Leben und die Gesundheit von Menschen mit Diabetes zu verbessern", sei Doug Langa Executive Vice President, North America Operations und President von Novo Nordisk, überzeugt.Novo Nordisk dominiere weiter den wachsenden Diabetes-Markt. Die Aktie ist zuletzt allerdings gut gelaufen, weshalb sich interessierte Anleger vorerst mit Zukäufen zurückhalten sollten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Novo Nordisk A/S. (Analyse vom 13.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: