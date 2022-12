Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (12.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Das dänische Pharmaunternehmen Novo Nordisk dominiere den Diabetesmarkt mit einem Marktanteil von über 30 Prozent. An der Börse glänze die Aktie der Dänen mit einer Top-Performance in diesem Jahr - am Freitag sei sogar ein neues Allzeithoch erreicht worden. Anleger würden sich jetzt fragen, welches Potenzial das Papier noch habe.Nehme man das durchschnittliche Zwölf-Monate-Kursziel der Analysten als Indikator heran, sei Novo Nordisk ausgereizt. Dies liege bei 916 Dänischen Kronen und damit marginal über dem aktuellen Kurs.Mancher Experte traue dem Pharmaunternehmen allerdings noch einiges zu. Jesper Ilsoe von der Carnegie Group beispielsweise sehe den fairen Wert der Aktie bei 1.085 Kronen oder beinahe 20 Prozent höher. Michael Nedelcovych von Cowen traue den Dänen einen Anstieg auf 1.015 Kronen zu, wie er heute in einer Studie schreibe.Aus technischer Sicht sei der Weg nach oben frei. Wie der Blick auf den Euro-Chart zeige, habe die Aktie ihren monatelangen Seitwärtstrend zwischen 100 und 116 Euro nach oben verlassen und damit theoretisches Potenzial bis 132 Euro freigesetzt. Das entspreche zehn Euro oder rund 8,5 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: