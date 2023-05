Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (22.05.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Novo Nordisk könne an die Outperformance der vergangenen Monate anknüpfen. So steige der dänische Pharma-Titel zum Beginn der neuen Handelswoche auf ein neues Rekordhoch. Frischen Rückenwind würden Studienergebnisse vom Wochenende verleihen, die dem großen Hoffnungsträger Wegovy einen positiven Nebeneffekt nachsagen würden.Bei den Teilnehmern der Wegovy-Studie, die auf dem European Congress on Obesity (ECO) vorgestellt worden sei, sei das 10-Jahres-Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 18 Prozent gesunken, zitiere die Nachrichtenagentur Bloomberg Andres Acosta, Professor für Medizin an der Mayo Clinic. Wichtig: Hierbei handele es sich um keine (!) klinische Studie und sei ohne Kontrollgruppe durchgeführt worden.Die Ergebnisse seien "ein gutes Zeichen dafür, dass die laufenden Select-Studien zur kardiovaskulären Gesamtmortalität hoffentlich erfolgreich sein werden", habe Acosta in einem Interview gesagt, wobei er den Namen der Novo-Studie verwendet habe. "Aber wir müssen auf diese Studien warten", zitiere Bloomberg weiter.Die vorgestellten Daten seien ein erstes wichtiges Indiz dafür, dass sich Wegovy auch positiv im Hinblick auf die Herzgesundheit auswirken könne. Aufschluss würden allerdings erst die klinischen Studien geben, die Novo Nordisk durchführe. Derzeit stehe Wegovy vor allem als Abnehmpräparat im Fokus. Die Nachfrage sei immens: EndpointNews habe vor kurzem berichtet, dass Novo Nordisk sogar eine Werbekampagne aufgrund der "beispiellosen Nachfrage" stoppe.Langfristig bleibt der Wert für den "Aktionär" ein Top-Investment - und der Titel weiter ein Bestandteil vom "Schlag-den-Buffett-Depot", so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Novo Nordisk-Aktie. (Analyse vom 22.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link