ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0062498333



WKN Novo Nordisk-Aktie: A3EU6F

A3EU6F



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie: NOV

NOV



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie: NOVO B

NOVO B



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (24.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) unter die Lupe.Das derzeit wertvollste börsennotierte Unternehmen Europas, Novo Nordisk, werde am 31. Januar seine Zahlen für das Schlussquartal 2023 präsentieren. Für das Q4/2023 rechne der Markt derzeit mit einem Umsatz in Höhe von 63,1 Mrd. Dänische Kronen (umgerechnet 8,46 Mrd. Euro), das EBIT solle sich auf 25,5 Mrd. Kronen (3,42 Mrd. Euro) belaufen. Unter dem Strich könnte Novo Nordisk, der Weltmarktführer für Insulin, somit 4,62 Kronen (0,62 Euro) je Aktie in Q4 verdient haben.Indes habe die amerikanische Bank JPMorgan das "Overweight"-Votum für die Aktie von Novo Nordisk bekräftigt, der faire Wert werde weiterhin bei 850 Dänische Kronen (113,98 Euro) gesehen. Analyst Richard Vosser sei sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis optimistischer als die durchschnittlichen Markterwartungen. Vosser beziehe sich hierbei auf die Konsensschätzungen des dänischen Unternehmens.Novo Nordisk selbst habe für das vergangene Geschäftsjahr zuletzt ein Umsatzplus zwischen 32 und 38 Prozent sowie ein Zuwachs beim operativen Gewinn in einer Range von 40 bis 46 Prozent prognostiziert. Die starke Performance fuße dabei auf der ungebrochenen Nachfrage nach Semaglutid-basierten Medikamenten wie Wegovy oder Ozempic.Wer sich im aufstrebenden Adipositas-Markt etwas spekulativer aufstellen will, sollte einen Blick auf den dänischen Wirkstoffforscher Gubra ( ISIN DK0062266474 WKN A3D9NV ) werfen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: