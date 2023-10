Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (12.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) unter die Lupe.Die Aktie von Novo Nordisk habe am Mittwoch einen deutlichen Kurssprung hinlegen können. Auf der Handelsplattform Tradegate sei es mehr als sechs Prozent nach oben auf 93,06 Euro gegangen. Im Gegenzug seien Aktien von Dialyseunternehmen wie die Fresenius-Tochter FMC, Baxter oder Davita massiv abgerutscht. Grund seien starke Studiendaten von Novo Nordisk zu Ozempic Nierenerkrankungen gewesen.Novo Nordisk habe eine Studie namens FLOW seines Blockbuster-Medikaments Ozempic wegen erwiesener Wirksamkeit bei der chronischen Nierenkrankung (CKD) vorzeitig beendet. Der unabhängige Datenüberwachungsausschuss (Data Monitoring Committee, DMC) sei zu dem Schluss gekommen, dass die Ergebnisse einer Zwischenanalyse bestimmte vorab festgelegte Kriterien für einen vorzeitigen Abbruch der Studie erfüllt hätten, habe Novo Nordisk am Dienstagabend in Bagsvaerd mitgeteilt.Nach Ansicht der Analysten von Stifel unterstreiche die Studie die Effektivität der entsprechenden Wirkstoffklasse. Derartige Antidiabetika seien wirksam gegen eine ganze Reihe von Erkrankungen. Analyst Richard Vosser von J.P. Morgan gehe davon aus, dass die Daten die Bedeutung von Ozempic am Medikamentenmarkt weiter erhöhen werde.Die US-Bank Citigroup habe die Einstufung für Novo Nordisk auf "buy" belassen. "Go with the Flow!", rate Analyst Peter Verdult den Anlegern am Mittwoch in Anlehnung an die gleichnamige klinische Studie mit positivem Ausgang. Er gehe weiter davon aus, dass die Story der GLP-1-Antidiabetika vom schieren Marktwachstum lebe und nicht nur von Marktanteilsgewinnen. Novo und Eli Lilly dürften den Markt in den kommenden zwanzig Jahren dominieren. Im Optimalfall halte Verdult bei Novo einen Aktienwert von 982 Kronen (aktueller Kurs: 681,80 Dänische Kronen) für angemessen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link