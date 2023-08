NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

1.240,40 DKK -0,61% (11.08.2023, 15:27)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (11.08.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Die Aktie von Novo Nordisk habeeine extrem starke Woche zurückgelegt. Rund 18% notiere das Papier des dänischen Pharmakonzerns höher als noch Ende vergangener Woche. Die Dänen hätten mit starken Studiendaten zum Abnehmpräparat Wegovy sowie guten Quartalszahlen überzeugt. Nun hätten auch einige Analysten ihre Schätzungen angepasst.Die starken Daten würden langfristig zuversichtlich bei Novo Nordisk stimmen. Weitere spannende Projekte würden sich in der Pipeline befinden. Nach dem starken Anstieg zuletzt dürfte zwar kurzfristig die Luft etwas raus sein bei der Aktie. Langfristig bleibe das Papier jedoch hochinteressant. Gewinne laufen lassen, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:164,72 EUR -0,96% (11.08.2023, 15:41)