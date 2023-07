Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

144,04 EUR +0,64% (17.07.2023, 16:34)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

1.072,00 DKK +0,81% (17.07.2023, 16:20)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (17.07.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Insulin-Weltmarktführers Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Novo Nordisk baue sein Partnerschaftsnetzwerk aus. Fortan arbeite das Unternehmen mit der britischen Eleven Therapeutics zusammen, um zellspezifische Träger für Nukleinsäure-Therapeutika zu entdecken. Derzeit stünden die Dänen aber vor allem aufgrund eines anderen Medikaments im Fokus: Wegovy.Doch zunächst ein Blick auf die neue Forschungskooperation zwischen Eleven Therapeutics und Novo Nordisk: Das Duo wolle neuartiger Moleküle identiizieren, die eine präzise Verabreichung von Nukleinsäuren ermöglichen würden, indem sie die innovative DELiveri-Plattform von Eleven nutzen würden und damit eine neue Ära der Präzisionsmedizin für kardiometabolische Erkrankungen einläuten würden, heiße es.Bis die geplante Zusammenarbeit fruchte, werde allerdings noch viel Zeit ins Land gehen. Ohnehin dominiere bei Novo Nordisk derzeit die Berichterstattung zur "Abnehmspritze" Wegovy (und zum niedriger dosierten Semaglutid mit dem Handelsnamen Ozempic). Wegovy sei ab heute in Deutschland verfügbar.Seit Monaten gehe die Nachfrage nach den Medikamenten durch die Decke. Mitte April hätten die Dänen bereits die Guidance massiv erhöht. Novo Nordisk strebe laut der überarbeiteten Prognose ein Umsatzwachstum von 24 bis 30 Prozent an, der operative Gewinn solle um 28 bis 34 Prozent zulegen. Zuvor hätten die Dänen für beide Kennzahlen ein Plus von jeweils 13 bis 19 Prozent in Aussicht gestellt.Nach dem Rücksetzer wird der Titel allmählich auch wieder für Neueinsteiger interessant, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Performance seit Aufnahme im "Langfristigen Musterdepot": knapp 240 Prozent. (Analyse vom 17.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link