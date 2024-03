Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

118,84 EUR -0,69% (25.03.2024, 12:44)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

885,90 DKK -0,15% (25.03.2024, 12:30)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0062498333



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A3EU6F



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOV



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (25.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Biopharma-Riesen Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) unter die Lupe.Novo Nordisk baue seine Pipeline mit einer spannenden Übernahme weiter aus. Europas wertvollstes börsennotiertes Unternehmen sei dabei ausgerechnet in Deutschland fündig geworden und greife nach Cardior Pharmaceuticals mit Hauptsitz in Hannover für bis zu gut einer Milliarde Euro.Die Übernahmevereinbarung zwischen Novo Nordisk und Cardior Pharmaceuticals umfasse laut einer Pressemitteilung eine "signifikante Vorauszahlung" sowie bereits definierte Meilensteinzahlung, wenn bestimmte Entwicklungsziele und kommerzielle Meilensteine erreicht würden. In der Spitze könnte sich der Deal auf bis zu 1,025 Milliarden Euro belaufen.Wie der Unternehmensname der Hannoveraner schon suggeriere, fokussiere sich Cardior Pharmaceuticals auf die Entwicklung von Medikamenten respektive Therapien zur Vorbeugung, Heilung und Umkehrung von Herzkrankheiten. Technologisch setze das Akquisitionsobjekt auf einen differenzierten therapeutischen Ansatz mit nicht-kodierender RNA (ncRNA).Novo Nordisk bleibe seiner Linie treu und investiere dosiert in M&A. Mit der nicht börsennotierten Cardior Pharmaceuticals GmbH hätten die Dänen den nächsten Deal eingefädelt. Die Aktie befinde sich inzwischen knapp sieben Jahre ununterbrochen auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR. Leser hätten inklusive Dividenden rund 700 Prozent einstreichen können. Und die Chancen stehen gut, dass die Performance im Laufe des Jahres weiter ausgebaut werden kann, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: