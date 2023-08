NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

1.279,00 DKK -0,98% (25.08.2023, 12:23)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt.



Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (25.08.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Vor knapp einem Monat habe Novo Nordisk sein Abnehmpräparat Wegovy in Deutschland auf den Markt gebracht. Und offensichtlich übersteige die Nachfrage das Angebot massiv, wie aus einem Artikel der Nachrichtenagentur Reuters hervorgehe.Die Mengen der wöchentlichen Injektion, die der dänische Arzneimittelhersteller bisher ins Land geliefert habe, bliebe hinter der starken Nachfrage zurück, zitiere Reuters mehrere Großhändler. "Die Nachfrage übersteigt bei weitem die verfügbaren Mengen", so ein Sprecher der Noweda gegenüber der Nachrichtenagentur. Demnach handle es sich um ein landesweites Problem.Der Auftragsfertiger Catalent fülle die Abnehmspritze für Novo Nordisk ab. Das US-Unternehmen habe in den vergangenen Monaten jedoch mit vielen hausgemachten Problemen gekämpft. Offensichtlich ziehe Novo Nordisk nun Thermo Fisher als weiteren Hersteller, wie in dieser Woche ebenfalls Reuters berichtet habe.Ein großer Fertigungsdeal mit Thermo Fisher würde zumindest etwas für Entspannung bei Novo Nordisk sorgen. Die starke Nachfrage nach Wegovy und anderen gewichtsreduzierenden Mitteln beschere den Dänen kräftige Umsatz- und Gewinnzuwächse. Novo Nordisk habe deswegen die Prognose für das Gesamtjahr vor Kurzem zum zweiten Mal angehoben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:171,46 EUR -0,14% (25.08.2023, 12:37)