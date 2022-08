NASDAQ OMX Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

771,20 DKK -9,40% (03.08.2022, 17:00)



XETRA-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

103,10 EUR -9,53% (03.08.2022, 17:35)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (03.08.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Der dänische Pharmakonzern gelte gemeinhin als krisenresistent. Die heute vorgelegten Zahlen würden aber zeigen: Auch Novo Nordisk könne enttäuschen. Die Aktie knicke ein und das Chartbild trübe sich damit ein. Dem Markt gefalle nicht, was der Konzern zu melden habe.Überraschend vorgelegte Quartalszahlen hätten am Mittwoch die Novo Nordisk-Aktie unter Druck gebracht. Sie sei nach einem enttäuschenden Quartalsumsatz mit dem Hoffnungsträger Wegovy, einem Medikament gegen Fettleibigkeit, um 9,4% auf 771,20 DKK (Dänische Kronen) eingebrochen. Allerdings sei das Papier in den vergangenen sieben Wochen sehr gut gelaufen und habe auch eine starke Kursentwicklung in den vergangenen zwölf Monaten hinter sich. Bis zur Bekanntgabe des aktuellen Geschäftsberichts sei Novo Nordisk nach der Ölaktie Shell die am stärksten gelaufene im währungsgemischten STOXX Europe 50 mit einem Plus von 46% gewesen. Nun habe der Diabetes-Spezialist die Quittung der Anleger bekommen, nachdem er Erlöse von 1,18 Mrd. DKK (158,5 Mio. Euro) für das abgelaufene zweite Quartal gemeldet habe, während am Markt ein Umsatz von 1,5 Mrd. DKK erwartet worden sei.Ein Rückschlag, aber kein Beinbruch. Die Story von Novo Nordisk stimme. Mutige Investoren könnten den Rücksetzer zum Aufbau einer ersten Position nutzen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.08.2022)Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: