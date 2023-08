Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

166,68 EUR -2,59% (10.08.2023, 09:31)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

1.243,20 DKK -1,60% (10.08.2023, 09:23)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt.



Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (10.08.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Novo Nordisk befinde sich ganz klar auf Erfolgskurs. Wie die Dänen am Donnerstagmorgen mitgeteilt hätten, sei der Umsatz im ersten Halbjahr um 30 Prozent gestiegen, das operative Ergebnis sei sogar um 32 Prozent geklettert. Besonders gut entwickle sich der Geschäftsbereich Diabetes und Fettleibigkeit rund um Wegovy.Novo habe deswegen die Prognose für das Gesamtjahr zum zweiten Mal angehoben. Die Dänen würden nun für 2023 ein operatives Wachstum bei konstanten Wechselkursen zwischen 31 und 37 Prozent erwarten. Bisherige Schätzungen hätten zwischen 24 und 30 Prozent gelegen."Das Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach unseren GLP-1-basierten Diabetes- und Fettleibigkeitsbehandlungen vorangetrieben, und wir betreuen mehr Patienten als je zuvor", habe CEO Lars Fruergaard Jorgensen kommentiert.Für das erste Halbjahr habe Novo Nordisk einen Umsatzsprung von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 108 Milliarden Dänische Kronen gemeldet. Der Umsatz im Bereich Adipositas-Behandlung sei um 157 Prozent geklettert. Dies sei allerdings im Vorfeld auch so erwartet worden.Die Aktie von Novo Nordisk notiere am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate 0,3 Prozent im Plus bei 171,50 Euro. Das Papier habe sich in den vergangenen Tagen aber bereits fulminant entwickelt, nachdem Novo Nordisk extrem starke Studiendaten zum Abnehmmittel Wegovy habe veröffentlichen können. Eine Verschnaufpause sei nun nicht ungewöhnlich. Langfristig würden die Aussichten aber top bleiben.Anleger lassen die Gewinne von mittlerweile mehr als 440 Prozent seit der "Aktionär"-Empfehlung laufen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 10.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link