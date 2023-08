Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (09.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Novo Nordisk habe am Dienstag einen fulminanten Kurssprung hingelegt. Auf der Handelsplattform Tradegate sei es am Ende mehr als 17 Prozent nach oben auf 172,36 Euro gegangen - ein neues Rekordniveau. Grund seien positive Studiendaten zum Abnehmpräparat Wegovy gewesen. Die "Aktionär"-Empfehlung liege damit mittlerweile 447 Prozent in Front.In Tests habe sich das Medikament Wegovy zur Vorbeugung gegen schwerwiegende Herz-Kreislauf-Komplikationen wie Schlaganfall und Herzinfarkt der üblichen Standardbehandlung überlegen erwiesen. Demnach sei das Risiko im Vergleich um ein Fünftel verringert worden, wie Novo Nordisk mitgeteilt habe.Damit habe Wegovy habe bei Patienten mit kardiologischen Vorerkrankungen die bestmöglichen Ergebnisse erzielt, habe Jefferies-Analyst Peter Welford in einer ersten Reaktion auf die Resultate der SELECT-Studie mit dem Mittel zur Gewichtsreduktion geschrieben.Ein besseres Ergebnis hätte man sich nicht erhoffen können, meine auch Analystin Emily Field von der britischen Bank Barclays. Sie habe von einem regelrechten "Homerun" gesprochen.Im Schlepptau der Novo Nordisk-Rally hätten auch die Titel von Gerresheimer mit 116,00 Euro eine neue Bestmarke erreicht. Zuletzt hätten sie an der MDAX-Spitze ein Plus von 10,7 Prozent auf 114,10 Euro behauptet. Auch die Aktie von Eli Lilly seien nach starken Zahlen und im Schlepptau von Novo auf ein neues Rekordhoch gesprungen.Die Aktien von Eli Lilly seien zum Handelsstart in den USA auf ein Rekordhoch von gut 523 US-Dollar gesprungen und hätten zuletzt noch 13,7 Prozent auf 516,34 Dollar gewonnen. Die Amerikaner würden für ihr Wegovy-Konkurrenzprodukt Mounjaro eine ähnliche Studie wie Novo Nordisk durchführen. Den Antrag zur Zulassung des Diabetes-Medikaments auch als Gewichtssenker habe der US-Konzern in seiner Heimat inzwischen eingereicht.Alle drei Werte sind laufende Empfehlungen des "Aktionär", so Marion Schlegel von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Eli Lilly sei mitterweile allerdings nicht mehr günstig - hier könne man auch einmal Teilgewinne mitnehmen. Auch Novo sei sicher kein Schnäppchen mehr, im Vergleich zu Eli aber immer noch deutlich günstiger bewertet. Hier sollten Anleger ganz klar die Gewinne von mittlerweile 447 Prozent laufen lassen. Langfristig stimme hier der Kurs. Gerresheimer sei weiterhin ein spannendes Investment. Hier könnten Anleger weiter zugreifen. (Analyse vom 09.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)