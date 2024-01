Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

97,35 EUR -0,41% (15.01.2024, 11:22)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

727,00 DKK +0,19% (15.01.2024, 11:09)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0062498333



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A3EU6F



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOV



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (15.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) unter die Lupe.Europas wertvollstes börsennotiertes Unternehmen Novo Nordisk schwimme dank seiner Diabetes- und Adipositas-Medikamente weiter auf der Erfolgswelle. In den vergangenen Monaten seien die Dänen teilweise kaum hinterhergekommen, die immense Nachfrage nach Wegovy und Co zu bedienen. Nun sende Novo Nordisk im Hinblick auf die Lieferfähigkeit positive Signale.Wie die Nachrichtenagentur Reuters im Bezug auf das dänische Unternehmen berichte, habe Novo Nordisk Anfang Januar die Auslieferung von Wegovy in der Dosis von 1,7 Milligramm wieder aufgenommen, nachdem es Mitte Dezember letztens Jahres zu einem kurzfristigen Lieferengpass in den USA gekommen sei. Die 2,4-Milligramm-Variante sei laut der Webseite von Wegovy noch verfügbar.Ebenfalls positiv: Vergangenen Donnerstag habe die US-Gesundheitsbehörde FDA ein Update zur laufenden Bewertung von Berichten über Selbstmordgedanken oder -handlungen bei Patienten veröffentlicht, die eine bestimmte Art von Medikamenten einnehmen würden, die für Typ-2-Diabetes und Fettleibigkeit zugelassen seien. Demnach deute die vorläufige Bewertung nicht auf einen kausalen Zusammenhang hin.Die jüngsten Neuigkeiten seien ganz klar positiv für Novo Nordisk zu werten. Es spreche vieles für weiter steigende Kurse beim dänischen Pharma-Überflieger. Ohnehin konnten AKTIONÄR-Leser schon kräftig mit der Dauer-Empfehlung absahnen: Seit der Erstempfehlung im März 2017 beläuft sich das Kursplus inklusive Dividenden auf satte 550 Prozent, so Michel Doepke. (Analyse vom 15.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: