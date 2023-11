NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

699,20 DKK +0,53% (10.11.2023, 13:07)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0062498333



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A3EU6F



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOV



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (10.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) unter die Lupe.Novo Nordisk gebe Gas, was seine Kapazitäten anbelangt. Wie das dänische Pharma-Unternehmen am heutigen Freitag mitgeteilt habe, wolle man 42 Mrd. DKK (Dänische Kronen, umgerechnet rund 5,6 Mrd. Euro) für die Erweiterungen im Werk Kaloundborg investieren. Dies habe das Unternehmen anlässlich seines 100-jährigen Jubiläums mitgeteilt.Mit den Investitionen schaffe der Insulin-Hersteller den Angaben zufolge zusätzliche Kapazitäten in der gesamten globalen Wertschöpfungskette, wobei der Schwerpunkt auf der Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe (API) liege. Der Konzern rechne mit einer schrittweisen Fertigstellung der Bauten in Kalundborg in den Jahren 2025 bis 2029."Der Aktionär" bleibe optimistisch und empfehle die Gewinne bei Novo Nordisk laufen zu lassen. Günstig sei die Aktie zwar nicht mehr, der Wirkstoff Semaglutid habe allerdings das Potenzial, in Zukunft noch bei einigen Krankheiten für Aufsehen zu sorgen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.11.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:93,95 EUR +0,33% (10.11.2023, 13:21)