Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

96,17 EUR +0,30% (17.10.2023, 12:34)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

717,10 DKK +1,44% (17.10.2023, 12:20)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0062498333



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A3EU6F



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOV



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (17.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Novo Nordisk kenne derzeit kein Halten. Nach positiven Studien-News zu Semaglutide in der vergangenen Woche habe das Papier bei 742,20 Dänischen Kronen ein neues Allzeithoch markiert. Und Novo Nordisk gebe Gas und baue sein Portfolio weiter aus. In dieser Woche habe das Unternehmen den Kauf eines neuen Medikamentekandidaten zur Behandlung von Bluthochdruk angekündigt.Für 1,3 Milliarden Dollar werde Novo Nordisk von KPB Bioscienes aus Singapur den Medikamentenkandidaten Ocedurenone gegen unkontrollierten Bluthochdruck erwerben. Anwendungspotenzial erhoffe man sich dabei auch bei Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen. Der Kauf solle bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.Ocedurenon sei ein oral verabreichter, niedermolekularer, nichtsteroidaler Mineralokortikoidrezeptor-Antagonist (nsMRA), der derzeit in der Phase-3-Studie CLARION-CKD bei Patienten mit unkontrollierter Hypertonie und fortgeschrittener chronischer Nierenerkrankung (CKD) untersucht werde. Von unkontrollierter Hypertonie spreche man, wenn der Blutdruck einer Person trotz zweier oder mehrerer blutdrucksenkender Behandlungen hoch bleibe."Bluthochdruck ist ein führender Risikofaktor für kardiovaskuläre Ereignisse, Herzversagen, chronische Nierenerkrankungen und vorzeitigen Tod", habe Martin Holst Lange, Executive Vice President und Entwicklungsleiter bei Novo Nordisk, gesagt. "Mit seinem erwarteten Nutzen-Risiko-Profil verfügt Ocedurenon über das beste Potenzial seiner Klasse bei der Behandlung von unkontrolliertem Bluthochdruck und könnte dazu beitragen, einen großen ungedeckten medizinischen Bedarf bei Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und chronischen Nierenerkrankungen zu decken.""Der Aktionär" bleibt für Novo Nordisk langfristig zuversichtlich. Anleger lassen die Gewinne von mittlerweile über 500 Prozent seit der Empfehlung des "Aktionär" im März 2017 weiter laufen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 17.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link