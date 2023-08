Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

173,36 EUR -0,94% (24.08.2023, 13:35)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

1.292,80 DKK -0,84% (24.08.2023, 13:28)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt.



Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (24.08.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Nicht nur Abnehmpräparate stünden derzeit hoch im Kurs, sondern auch die Aktie des dänischen Herstellers solcher Medikamente, Novo Nordisk. Der Wert habe am Donnerstag ein neues Rekordhoch bei 1.306 Dänische Kronen (175,17 Euro) markiert. Vor allem ein Mittel aus dem Hause Novo Nordisk sorge derzeit für Schlagzeilen: Wegovy.Hinter dem Adipositas-Medikament stecke der Wirkstoff Semaglutid, der auch zur Behandlung von Diabetes Typ 2 in anderen Dosierungen unter den Handelsnamen Ozempic und Rybelsus bereits angewendet werde. Im vergangenen Jahr habe Novo Nordisk allein mit Ozempic bereits umgerechnet gut acht Milliarden Euro umgesetzt. Rybelsus habe immerhin 1,52 Milliarden Euro beigesteuert. Wegovy sei im vergangenen Geschäftsjahr mit knapp 832 Millionen Euro unter dem Trio noch der schwächste Umsatzbringer gewesen.Das dürfte sich allerdings schlagartig ändern: Wegovy solle bereits in diesem Jahr laut der durchschnittlichen Analystenschätzung die Umsatzmarke von vier Milliarden Euro knacken und Rybelsus (Erlösprognose von 2,37 Milliarden Euro für 2023) klar überholen. Ozempic solle im laufenden Jahr etwa 11,6 Milliarden Euro zum Umsatz beitragen.Gemäß den Schätzungen würden alle drei Präparate bis 2026 immer weiterwachsen. Ozempic, welches laut Medienberichten auch gern "Off-Label" aufgrund von Lieferengpässen bei Wegovy verschrieben werde, könnte dann 16,4 Milliarden Euro zum Konzernumsatz von Novo Nordisk beisteuern. Bei Wegovy könnten es Erlöse in Höhe von 11,4 Milliarden Euro im Jahr 2026 sein, bei Rybelsus immerhin 4,67 Milliarden Euro."Der Aktionär" sieht für den Dauerläufer langfristig noch Upside-Potenzial. Und sogar die Chance, dass Novo Nordisk in den Billionärs-Klub aufsteigen kann, so Michel Doepke. (Analyse vom 24.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: