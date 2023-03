Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

137,10 EUR +0,60% (06.03.2023, 12:52)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

1.020,80 DKK +1,15% (06.03.2023, 12:42)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (06.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Die Aktie von Novo Nordisk sei einfach nicht zu bremsen. Zum Wochenstart könne das Papier erneut zulegen und bei 137,56 Euro ein neues Allzeithoch markieren. Zuletzt habe der dänische Pharmakonzern Pläne zur Erweiterung seiner Forschungs- und Entwicklungspräsenz im Großraum Boston angekündigt.Es solle eines der größten F&E-Zentren außerhalb von Dänemark entstehen. Das neue Zentrum werde auf der bereits bestehenden Präsenz des Unternehmens in Lexington, Cambridge und Watertown, Massachusetts, aufbauen. Novo Nordisk plane, im Jahr 2023 über 200 neue Arbeitsplätze im Bostoner Gebiet zu schaffen, wobei mehr als 150 dieser Positionen labortechnisches und klinisches Entwicklungspersonal umfassen würden, das an Forschung und klinischer Entwicklung von Datenscience, Biologie oder Chemie sowie Ribonukleinsäure-Interferenz (RNAi) beteiligt sei.Marcus Schindler, PhD, Executive Vice President für Forschung & Frühentwicklung und Chief Scientific Officer von Novo Nordisk, habe die führende Rolle des Bostoner Gebiets als Zentrum der biopharmazeutischen Innovation in den USA betont. Mit über 1.000 Life-Science-Unternehmen, weltweit renommierten Einrichtungen an der Spitze der wissenschaftlichen Entdeckung und führenden akademischen Einrichtungen habe die Life-Science-Community im Großraum Boston einige der innovativsten Ideen in der Medizin hervorgebracht."Mit der Ankündigung verpflichten wir uns zu einer weiteren Expansion und zu einer bedeutenden Präsenz im Bereich Life Sciences im Großraum Boston, um die Pipeline-Erweiterung in neue Modalitäten zu unterstützen, mit dem ultimativen Ziel, neue innovative Medikamente für Menschen mit chronischen Krankheiten zu liefern", so Schindler.Solange das Momentum bei der Aktie aber stimmt, sollten Anleger die Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel. Seit der Empfehlung des "Aktionär" im März 2017 würden sich die Gewinne mittlerweile auf mehr als 330 Prozent summieren. Langfristig bleibe "Der Aktionär" ganz klar optimistisch. (Analyse vom 06.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: