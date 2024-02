Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (05.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Pharmaunternehmens Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) unter die Lupe.Die Nachfrage insbesondere nach den Abnehmmitteln von Novo Nordisk sei enorm. Die Dänen hätten zuletzt immer wieder mit Lieferengpässen zu kämpfen gehabt. Deswegen seien bereits Milliarden in den Ausbau der Kapazitäten gesteckt worden. Nun gehe man einen weiteren Schritt. Novo Holdings übernehme Catalent für 63,50 Dollar je Aktie in Cash oder 11,5 Milliarden Dollar. Das entspreche einer Prämie auf den Freitagskurs von Catalent von 16,5 Prozent.Catalent habe bisher schon als Partner beispielsweise bei der Abfüllung von Injektionspens für das Adipositas-Mittel Wegovy fungiert. Mit dem heutigen Schritt könne dies nun weiter forciert werden.Alessandro Maselli, Präsident und Chief Executive Officer von Catalent, habe kommentiert: "In den letzten Jahren hat Catalent ein umfassendes End-to-End-Angebot an Dienstleistungen und Fähigkeiten aufgebaut, um Innovationen im Gesundheitssystem voranzutreiben und die Möglichkeiten für Patienten zu verbessern."Mit der Übernahme sichere sich Novo Nordisk mehrere Abfüllanlagen und damit ordentlich neues Potenzial, die Produktionskapazitäten zu erweitern. Der Deal solle bis Ende des Jahres abgeschlossen werden.Auch bei den Anlegern von Novo Nordisk komme der Deal gut an. Die Aktie steige auf ein neues Allzeithoch. Die neue Rekordmarke liege nun bei 799,80 Dänische Kronen. Nun sei es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Titel auch die 800-Kronen-Marke überspringe. AKTIONÄR-Leser lägen bei Novo Nordisk seit der Empfehlung des AKTIONÄR im Jahr 2017 bereits mehr als 500 Prozent in Front. Die Aussichten seien weiterhin stark.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät die Gewinne bei der Novo Nordisk-Aktie laufen zu lassen! (Analyse vom 05.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link