Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

97,89 EUR +2,66% (13.10.2023, 15:55)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

731,30 DKK +2,97% (13.10.2023, 15:45)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0062498333



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A3EU6F



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOV



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (13.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) unter die Lupe.Der dänische Pharma-Riese schwimme weiter auf der Erfolgswelle und passe erneut seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr nach oben an. Die ohnehin bereits stark gelaufene Aktie erreiche in der Folge ein neues Rekordhoch und setze sich damit weiter an der Spitze der wertvollsten europäischen börsengelisteten Unternehmen ab.Demnach habe Novo Nordisk im dritten Quartal ein Umsatzplus von 38 Prozent verzeichnet und der operative Gewinn sei im Berichtszeitraum um knackige 47 Prozent gestiegen. Damit habe sich das Umsatz- und Ergebniswachstum zwischen Juli und September beschleunigt: Denn in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres stehe insgesamt ein Erlösplus von 33 Prozent und ein Gewinnanstieg (EBIT) von 37 Prozent in den Büchern.Kein Wunder, dass Novo Nordisk seine Jahresziele erneut anhebe. Besonders die in Aussicht gestellte neue Gewinnprognose sollte viele Analysten dazu motivieren, ihre Kursziele für den dänischen Überflieger weiter nach oben anzupassen. Denn die Konsensschätzung liege derzeit nur bei 31 bis 37 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: