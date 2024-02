Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

114,82 EUR -0,28% (19.02.2024, 11:35)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

856,30 DKK +0,63% (19.02.2024, 11:21)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0062498333



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A3EU6F



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOV



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (19.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Novo Nordisk setze zu Beginn in die neue Handelswoche ihre Rekordfahrt fort. Einmal mehr gebe es Neuigkeiten von Unternehmensseite, die allerdings nicht die gefragten Diabetes- und Abnehmmedikamente der Dänen betreffen würden. Denn die spanischen Pharma-Gesellschaft Almirall sichere sich einen Antikörper von Novo Nordisk.Konkret sichere sich Almirall über einen exklusiven Lizenzvertrag die Rechte an dem Interleukin-21 blockierenden monoklonalen Antikörper NN-8828 von Europas wertvollsten börsennotierten Unternehmen. Der Deal umfasse die Entwicklung und Vermarktung in bestimmten Bereich, einschließlich immun-entzündlicher dermatologischer Erkrankungen. Kein Wunder, habe sich die 1944 gegründete Almirall auf die Dermatologie spezialisiert.Die Spanier würden demnach die Entwicklung des Wirkstoffs zur Behandlung wichtiger dermatologischer Erkrankungen beschleunigen und die Verantwortung für die weltweite Entwicklung und künftige Vermarktung in diesen Indikationen übernehmen wollen. Novo Nordisk erhalte im Gegenzug eine Vorabzahlung sowie zusätzliche Meilensteinzahlungen für die Entwicklung und Vermarktung sowie gestaffelte Lizenzgebühren im Falle von Marktzulassungen.Konkrete Zahlen hätten die beiden Unternehmen nicht genannt. Spannend jedoch, dass Novo Nordisk ein quasi aufgegebenes Programm auslizenzieren könne. Im September 2014 hätten die Dänen die Forschung und Entwicklung von Wirkstoffen zur Behandlung inflammatorischer Erkrankungen aufgegeben.Kein Stück aus der Hand geben, rät Michel Doepke von "Der Aktionär". Das Papier von Novo Nordisk zeige, dass im Pharma-Bereich durchaus hohe Renditen zu erzielen seien. (Analyse vom 19.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link