Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

86,78 EUR -0,71% (03.10.2023, 10:15)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

647,80 DKK +1,72% (03.10.2023, 10:15)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0062498333



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A3EU6F



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOV



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (03.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) unter die Lupe.Der dänische Pharma-Riese sei vor allem für seine Diabetes- respektive Abnehmmedikamente bekannt. Doch Novo Nordisk wolle auch stärker in anderen Forschungsbereichen Fuß fassen. Das unterstreiche die frisch erteilte US-Zulassung einer neuartigen Therapie zur Behandlung einer äußerst seltenen Nierenerkrankung.Die amerikanische Gesundheitsbehörde habe Rivfloza (Nedosiran) zur Behandlung der Primären Hyperoxalurie Typ 1 (PH1) zugelassen, dem häufigsten Subtyp der genetisch bedingten Erkrankung. Konkret handele es sich bei dem Medikament um eine sogenannte RNAi-Therapie, die ursprünglich von Dicerna entwickelt worden sei.Im November 2021 habe Novo Nordisk allerdings die Übernahme des RNAi-Spezialisten für 3,3 Milliarden Dollar angekündigt und eine Prämie von 80 Prozent gezahlt. Kurze Zeit später hätten die Dänen bereits Vollzug gemeldet. Die milliardenschwere Transaktion zahle sich nun mit der US-Zulassung für Rivfloza endlich aus.Das Potenzial von Dicerna sei im Börsenbrief "Ver10facher" rechtzeitig vor der Übernahme erkannt worden. Wenige Monate zuvor habe die Publikation sogar noch den damaligen Dicerna-Chef Douglas M. Fambrough interviewt. "Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen über mögliche Fusionen und Übernahmen. Wir konzentrieren uns darauf, unsere eigenen und Partnerprogramme voranzutreiben", habe der Firmenlenker der Frage ausgewichen, ob das Unternehmen Übernahmeinteresse geweckt habe. Dann habe Novo Nordisk zugeschlagen.Anleger lassen bei der "Aktionär"-Dauerempfehlung ihre Gewinne laufen, so Michel Doepke. (Analyse vom 03.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link