Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (29.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der dänische Insulin-Weltmarktführer wolle seine Produktionskapazitäten erweitern. Neben geplanten Milliarden-Investitionen in Frankreich sollten diese auch in Irland ausgebaut werden. Damit reagiere Novo Nordisk auf die dynamische Nachfrage nach seinen Semaglutid-basierten Produkten Ozempic und Wegovy.Hierfür habe Europas wertvollstes börsengelistetes Unternehmen eine Vereinbarung mit dem Pharma-Unternehmen Alkermes getroffen. So solle für einen Gegenwert von 92,5 Millionen Dollar die Produktions- und Entwicklungsanlage der Iren übernommen werden. Die beiden Gesellschaften würden den Abschluss der Transaktion für Mitte 2024 erwarten.Doch damit nicht genug: Wie Fierce Pharma berichte, wolle Novo Nordisk einem von der Sunday Times eingesehenen Bauantrag zufolge einen weitläufigen Produktionscampus in der Nähe von Dublin errichten. Die Rede sei von bis zu 1.100 Arbeitsplätzen, wovon 600 auf die Produktion und 500 in der Verwaltung entfallen sollten.Der Standort würde sich laut Fierce Pharma im Gewerbegebiet Grange Castle in Clondalkin, westlich der irischen Hauptstadt, befinden und dem Sunday-Times-Bericht zufolge drei Abfüll- und Verpackungsanlagen, zwei Montage- und Verpackungsanlagen, ein Lager, ein Verwaltungsgebäude sowie ein Labor umfassen.Novo Nordisk rechne angesichts der massiven Produktionserweiterungspläne mit einer anhaltend hohen Nachfrage nach seinen Diabetes- und Adipositas-Medikamenten. Derzeit befinde sich die Aktie des Unternehmens weiterhin in einer charttechnischen Konsolidierungsphase.In einem freundlichen Marktumfeld stehen die Chancen allerdings gut, dass die "Aktionär"-Dauerempfehlung auch im kommenden Jahr neue Bestmarken erreichen kann, so Michel Doepke. (Analyse vom 29.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link