Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

105,60 EUR +4,49% (31.01.2024, 17:25)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

774,80 DKK +3,56% (31.01.2024, 16:59)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0062498333



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A3EU6F



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOV



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (31.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das dänische Unternehmen habe es geschafft. Nach dem Luxusgüter-Riesen LVMH sei Novo Nordisk das zweite europäische börsennotierte Unternehmen überhaupt, welches eine Marktkapitalisierung von 500 Milliarden Dollar jemals habe erreichen können.Hauptgrund für den massiven Erfolg der Gesellschaft sei vor allem ein Wirkstoff: Semaglutid. Die Substanz komme gegen Adipositas und Diabetes zum Einsatz und sei besser unter den Handelsnamen Wegovy und Ozempic bekannt. Dass die Nachfrage nach den Produkten regelrecht durch die Decke gehe, hätten die jüngsten Zahlen, die Novo Nordisk am Mittwoch vorgelegt habe, bestätigt.Im vergangenen Jahr seien die Nettoverkäufe um 31 Prozent auf satte 232,3 Milliarden Dänische Kronen (DKK; etwa 31,2 Milliarden Euro) geklettert. Das Ergebnis je Aktie sei überproportional um 52 Prozent auf 18,67 Kronen (2,50 Euro) geklettert. Mit seinem Diabetes-Produkten erreiche Novo Nordisk inzwischen 40,5 Millionen Menschen weltweit.Rein auf die Adipositas-Produkte bezogen (hierbei das bereits länger erhältliche Saxenda und der Überflieger Wegovy enthalten), habe Novo Nordisk im vergangenen Jahr ein Plus von knackigen 154 Prozent zu konstanten Wechselkursen verzeichnet.Die Chancen, dass die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk auch im Jahr 2024 weiter anschwelle, sei sehr wahrscheinlich. Denn die Produkte der Dänen würden auf eine unverändert hohe Nachfrage treffen. Mit dem Sprung auf ein neues Rekordhoch habe die Aktie abermals ein Kaufsignal generiert."Aktionär"-Leser verdienen seit März 2017 mit: Seit der Erstempfehlung beläuft sich das Plus (ohne Dividenden!) auf satte 560 Prozent, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Novo Nordisk-Aktie. (Analyse vom 31.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link