Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

90,96 EUR +3,14% (30.10.2023, 13:08)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

679,10 DKK +2,86% (30.10.2023, 12:54)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0062498333



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A3EU6F



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOV



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (30.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Europas wertvollstes börsennotiertes Unternehmen schwimme dank dem Boom bei Diabetes- und Adipositas-Medikamenten auf der Erfolgswelle. Doch Novo Nordisk dränge unlängst auch in andere Forschungsbereiche vor. Dank der milliardenschweren Übernahme von Dicerna habe sich die dänische Gesellschaft mehrere spannende Projekte gesichert. Eines davon entere nun die klinische Entwicklungsphase.Laut Good Clinical Practice Network habe Dicerna, ein Unternehmen von Novo Nordisk, vor kurzem eine Phase-1-Studie mit der Substanz DCR-STAT3 bei Erwachsenen mit soliden Tumoren gestartet. Damit würden die Dänen ihre Ambitionen unterstreichen, auch im Bereich der Onkologie langfristig Fuß fassen zu wollen.Das primäre Ziel sei die Bewertung der Sicherheit und Verträglichkeit der Substanz. Die sekundären Studienziele besünden darin, Antitumoreffekte und direkte Auswirkungen auf die Tumorgröße mithilfe von geeigneten bildgebenden Verfahren zu untersuchen.Vor kurzem habe sich die Übernahme von Dicerna (Kostenpunkt: 3,3 Milliarden Dollar) bereits in der Form einer Zulassung ausgezahlt. Die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA habe dem RNAi-Medikament Rivfloza (Nedosiran) zur Behandlung der Primären Hyperoxalurie Typ 1 (PH1) grünes Licht erteilt, dem häufigsten Subtyp der genetisch bedingten Erkrankung. Nedosiran stamme nämlich ursprünglich aus dem Hause Dicerna.Anleger lassen bei der "Aktionär"-Dauerempfehlung ihre Gewinne laufen, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Novo Nordisk-Aktie. (Analyse vom 30.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link