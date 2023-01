Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

128,78 EUR -0,39% (05.01.2023, 09:07)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

961,00 DKK -0,75% (04.01.2023, 16:59)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (05.01.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Wie Elon Musk es geschafft habe, 13 Kilo abzunehmen? Er habe sich mit dem Diabetes-Medikament Wegovy in Form gespritzt, habe er auf Twitter gesagt. Der dadurch ausgelöste TikTok-Trend um das von Novo Nordisk vertriebene Mittel habe die Vorräte leer geräumt. Jetzt sei Wegovy wieder flächendeckend in den Apotheken verfügbar. Ein Analyst sehe nun noch viel mehr Kurspotenzial.Das Medikament Wegovy werde bei Diabetes verschrieben und zum Abnehmen bei Adipositas verwendet. Nachdem mehrere Prominente wie Musk das Mittel zur Gewichtsabnahme angepriesen hätten, habe Novo Nordisk eindringlich vor einer Verwendung als "Lifestyle-Medikament" gewarnt.Die riesige Nachfrage infolge der Popularität des Medikaments habe Novo Nordisk jedoch vor große Herausforderungen gestellt. Herstellungsprobleme und Lieferengpässe hätten zu einer landesweiten Knappheit geführt.2023 werde Novo Nordisk die Produktionskapazität wieder erhöhen. Gegenüber Fox Business habe der Konzern erklärt, dass es "Versorgungsherausforderungen gemeistert" habe und die Produktionskapazität im Jahr 2023 erhöhe, während "Verschreibungstrends genau überwacht und Nachfrage bewertet würden".Stifel-Analyst Eric Le Berrigaud habe das Kursziel am Mittwoch von 880 auf 950 Dänische Kronen gehoben und sei bei seiner Kaufempfehlung geblieben.Die Aktie von Novo Nordisk lege derzeit einen Dauerlauf hin. Eine Konsolidierung wäre daher langsam überfällig. Die langfristigen Aussichten seien jedoch weiterhin top.Bereits Investierte bleiben auf jeden Fall dabei, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär" zur Novo Nordisk-Aktie. (Analyse vom 05.01.2023)